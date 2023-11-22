Поезд «Адлер — Пермь» продолжил движение после столкновения с локомотивом

Posted Вчера, 16:27
Published Вчера, 16:27
Modified Вчера, 16:28
Updated Вчера, 16:28
Поезд «Адлер-Пермь», столкнувшийся сегодня с маневровым локомотивом, продолжил движение. Об этом сообщает telegram-канал «Телеграмма РЖД».
Отправка поезда произошла в 18:43 московского времени после замены повреждённого локомотива и проверки технического состояния вагонов.
Задержка составила около четырёх часов. «РЖД предпринимают все меры, чтобы сократить время опоздания поезда» — отмечают железнодорожники.
В пути следования организовано эстафетное медицинское сопровождение. По прибытии поезда на станцию Бугульма будет организовано питание.
Днем 22 ноября на 962 км на перегоне «Бряндино — Тиинск» Куйбышевской железной дороги произошло столкновение пассажирского поезда «Адлер-Пермь» и маневрового локомотива.
Жертв нет, ряд пассажиров обратились за медицинской помощью. Число пострадавших и степень тяжести полученных ими травм уточняется.