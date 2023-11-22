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Posted Вчера, 16:27

Published Вчера, 16:27

Modified Вчера, 16:28

Updated Вчера, 16:28

Поезд «Адлер — Пермь» продолжил движение после столкновения с локомотивом

Поезд «Адлер — Пермь» продолжил движение после столкновения с локомотивом

22 ноября 2023, 16:27
Фото: Приволжская транспортная прокуратура
Составу поменяли локомотив. Пассажиров обещают покормить на станции Бугульма.
Сюжет
Ржд

Поезд «Адлер-Пермь», столкнувшийся сегодня с маневровым локомотивом, продолжил движение. Об этом сообщает telegram-канал «Телеграмма РЖД».

Отправка поезда произошла в 18:43 московского времени после замены повреждённого локомотива и проверки технического состояния вагонов.

Задержка составила около четырёх часов. «РЖД предпринимают все меры, чтобы сократить время опоздания поезда» — отмечают железнодорожники.

В пути следования организовано эстафетное медицинское сопровождение. По прибытии поезда на станцию Бугульма будет организовано питание.

Днем 22 ноября на 962 км на перегоне «Бряндино — Тиинск» Куйбышевской железной дороги произошло столкновение пассажирского поезда «Адлер-Пермь» и маневрового локомотива.

Жертв нет, ряд пассажиров обратились за медицинской помощью. Число пострадавших и степень тяжести полученных ими травм уточняется.

#Авария#Ржд#Транспорт#Поезд
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