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Posted Вчера, 13:58

Published Вчера, 13:58

Modified Вчера, 13:59

Updated Вчера, 13:59

Проводится проверка обстоятельств столкновения поезда «Адлер-Пермь» с маневровым

Проводится проверка обстоятельств столкновения поезда «Адлер-Пермь» с маневровым

22 ноября 2023, 13:58
Фото: Поволжская транспортная прокуратура
Схода с рельсов не произошло

Ульяновская транспортная прокуратура проводит проверку по факту происшествия на железной дороге. Об этом сообщают в ведомстве.

По предварительным данным, 22 ноября, около 14:55, на перегоне станций Бряндино — Тиинск Куйбышевской железной дороги произошло столкновение тепловоза поезда № 354 «Адлер — Пермь» и маневрового локомотива.

В результате происшествия схода подвижного состава с рельс не произошло. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

На место происшествия выехал Ульяновский транспортный прокурор и следственно-оперативная группа Ульяновского ЛО МВД России на транспорте.

#Происшествия
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