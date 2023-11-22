Проводится проверка обстоятельств столкновения поезда «Адлер-Пермь» с маневровым

Posted Вчера, 13:58
Published Вчера, 13:58
Modified Вчера, 13:59
Updated Вчера, 13:59
Ульяновская транспортная прокуратура проводит проверку по факту происшествия на железной дороге. Об этом сообщают в ведомстве.
По предварительным данным, 22 ноября, около 14:55, на перегоне станций Бряндино — Тиинск Куйбышевской железной дороги произошло столкновение тепловоза поезда № 354 «Адлер — Пермь» и маневрового локомотива.
В результате происшествия схода подвижного состава с рельс не произошло. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
На место происшествия выехал Ульяновский транспортный прокурор и следственно-оперативная группа Ульяновского ЛО МВД России на транспорте.