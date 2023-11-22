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Posted Вчера, 03:11

Published Вчера, 03:11

Modified Вчера, 03:13

Updated Вчера, 03:13

Мэр Перми Эдуард Соснин пообещал развивать эмпатию во время прямого эфира

Раньше работал с цифрами. Мэр Перми пообещал развивать эмпатию

22 ноября 2023, 03:11
Фото: properm.ru

Мэр Перми Эдуард Соснин пообещал развивать эмпатию во время прямого эфира

Экс-министр возглавляет город с конца августа.

Мэр Перми Эдуард Соснин, который начал управлять городом с конца августа, заявил о планах развивать эмпатию на новом месте работы — это произошло во время первого прямого эфира. По его словам, три месяца на новой должности стали самым непростым временем в его жизни. Ранее он возглавлял Минэкономразвития — деятельность была связана с цифрами и аналитикой.

«Здесь работа больше связана с городским хозяйством, проблемными точками. И, естественно, это работа с людьми. Самый большой приоритет, который я в своей работе ставлю — буду развивать навыки эмпатии, вникать в каждую проблему», — рассказал Соснин.

Чиновник утверждает, что читает комментарии под постами в своем Telegram-канале каждый день.

Нового мэра Перми выбирали не обычные пермяки, а депутаты. Церемония инаугурации прошла 28 августа.

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