Раньше работал с цифрами. Мэр Перми пообещал развивать эмпатию

Posted Вчера, 03:11
Published Вчера, 03:11
Modified Вчера, 03:13
Updated Вчера, 03:13
Мэр Перми Эдуард Соснин, который начал управлять городом с конца августа, заявил о планах развивать эмпатию на новом месте работы — это произошло во время первого прямого эфира. По его словам, три месяца на новой должности стали самым непростым временем в его жизни. Ранее он возглавлял Минэкономразвития — деятельность была связана с цифрами и аналитикой.
«Здесь работа больше связана с городским хозяйством, проблемными точками. И, естественно, это работа с людьми. Самый большой приоритет, который я в своей работе ставлю — буду развивать навыки эмпатии, вникать в каждую проблему», — рассказал Соснин.
Чиновник утверждает, что читает комментарии под постами в своем Telegram-канале каждый день.
Нового мэра Перми выбирали не обычные пермяки, а депутаты. Церемония инаугурации прошла 28 августа.