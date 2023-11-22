Раньше работал с цифрами. Мэр Перми пообещал развивать эмпатию

Мэр Перми Эдуард Соснин, который начал управлять городом с конца августа, заявил о планах развивать эмпатию на новом месте работы — это произошло во время первого прямого эфира. По его словам, три месяца на новой должности стали самым непростым временем в его жизни. Ранее он возглавлял Минэкономразвития — деятельность была связана с цифрами и аналитикой.