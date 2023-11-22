Расслабляться рано. Пермяков предупреждают о сильном снеге в Пермском крае

Posted Вчера, 10:42
Published Вчера, 10:42
Modified Вчера, 10:44
Updated Вчера, 10:44
Жителей Пермского края о сильном снеге в регионе. Ухудшение погоды ожидается 23 ноября. Вместе с сильным снегом прогнозируются гололедно-изморозевые отложения, сообщает пресс-служба краевого Минтербеза.
Серия снегопадов началась в Перми и Пермском крае 21 ноября. В краевой столице за 36 часов выпало 20 мм осадков. При этом больше всего снега выпало в Чайковском — 36 мм. По данным специалистов ГИС-центра ПГНИУ, днем 22 ноября сильные осадки продолжатся в возле западной границы Пермского края. В Перми они возобновятся ночью и вечером.