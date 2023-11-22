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Posted Вчера, 10:42

Published Вчера, 10:42

Modified Вчера, 10:44

Updated Вчера, 10:44

Пермяков предупреждают о сильном снеге в Пермском крае

Расслабляться рано. Пермяков предупреждают о сильном снеге в Пермском крае

22 ноября 2023, 10:42
Фото: properm.ru

Пермяков предупреждают о сильном снеге в Пермском крае

В краевой столице осадки начнут идти активно уже вечером 22 ноября.

Жителей Пермского края о сильном снеге в регионе. Ухудшение погоды ожидается 23 ноября. Вместе с сильным снегом прогнозируются гололедно-изморозевые отложения, сообщает пресс-служба краевого Минтербеза.

Серия снегопадов началась в Перми и Пермском крае 21 ноября. В краевой столице за 36 часов выпало 20 мм осадков. При этом больше всего снега выпало в Чайковском — 36 мм. По данным специалистов ГИС-центра ПГНИУ, днем 22 ноября сильные осадки продолжатся в возле западной границы Пермского края. В Перми они возобновятся ночью и вечером.

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#Пермь#Погода
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