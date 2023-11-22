Расслабляться рано. Пермяков предупреждают о сильном снеге в Пермском крае

Серия снегопадов началась в Перми и Пермском крае 21 ноября. В краевой столице за 36 часов выпало 20 мм осадков. При этом больше всего снега выпало в Чайковском — 36 мм. По данным специалистов ГИС-центра ПГНИУ, днем 22 ноября сильные осадки продолжатся в возле западной границы Пермского края. В Перми они возобновятся ночью и вечером.