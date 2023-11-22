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Posted Вчера, 08:25

Published Вчера, 08:25

Modified Вчера, 08:46

Updated Вчера, 08:46

«Штрафы сейчас полетят». На складе Wildberries залило водой сотни товары

«Штрафы сейчас полетят». На складе Wildberries залило водой сотни товары

22 ноября 2023, 08:25
Фото: Kandinsky
По предварительным данным, причина ЧП — прорыв трубы.

На складе Wildberries в Коледино произошла авария, в результате которой водой залило сотни крупногабаритных товаров. Сотрудники склада ожидают штрафов, пишет telegram-канал Baza.

По предварительным данным, все началось с того, что прорвало трубу. Начал валить пар, в результате сработала система пожаротушения. Залитыми водой оказались сотни крупногабаритных товаров. Сейчас их сушат.

Возмещение ущерба за испорченные товары могут возложить на администраторов блока, где прорвало трубу. «Ну все, штрафы сейчас полетят», — комментирует ситуацию один из сотрудников.

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#Коммунальный рай#Авария#Коммунальная авария#Склад#Wildberries
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