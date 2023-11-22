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Posted Вчера, 07:33

Published Вчера, 07:33

Modified Вчера, 07:35

Updated Вчера, 07:35

Система работы с молодыми специалистами в «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» — одна из лучших в стране

Система работы с молодыми специалистами в «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» — одна из лучших в стране

22 ноября 2023, 07:33
Рассказываем о методах работы компании.

В Саранске назвали победителей конкурса «Лучшие практики наставничества» в Приволжском федеральном округе. Система работы с молодыми специалистами на предприятии «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» признана одной из лучших и войдет в ТОП-50 практик страны.

Подход «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» предусматривает несколько ступеней наставничества. Первая — профориентация в школе, подразумевающая погружение в корпоративную культуру и успешный опыт реализации проектов в ТЭК. Например, на предприятии уже реализуются совместные разработки наставников и учеников Политехнической школы, открывшейся при Пермском Политехе (ПНИПУ). Вторая ступень — получение высшего образования в корпоративных группах ЛУКОЙЛа в ПНИПУ, включающее тесное взаимодействие с профессионалами отрасли. И, наконец, третий уровень наставничества реализуется непосредственно на предприятии, закладывает основы для формирования кадрового резерва.

Всероссийский конкурс «Лучшие практики наставничества» проходит в рамках национального проекта «Производительность труда». Церемония награждения победителей станет финальным мероприятием Года педагога и наставника. Она состоится 20 декабря в Москве.

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