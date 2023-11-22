Система работы с молодыми специалистами в «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» — одна из лучших в стране

Подход «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» предусматривает несколько ступеней наставничества. Первая — профориентация в школе, подразумевающая погружение в корпоративную культуру и успешный опыт реализации проектов в ТЭК. Например, на предприятии уже реализуются совместные разработки наставников и учеников Политехнической школы, открывшейся при Пермском Политехе (ПНИПУ). Вторая ступень — получение высшего образования в корпоративных группах ЛУКОЙЛа в ПНИПУ, включающее тесное взаимодействие с профессионалами отрасли. И, наконец, третий уровень наставничества реализуется непосредственно на предприятии, закладывает основы для формирования кадрового резерва.