Центр для одаренных детей откроют в УТЦ «Восток» на Сахалине в 2024 году

Posted Вчера, 10:30
Published Вчера, 10:30
Modified Вчера, 10:32
Updated Вчера, 10:32
«По решению президента России Владимира Путина в регионах создаются учреждения, аналогичные учебному центру „Сириус“ в Сочи, где талантливые дети занимаются наукой, спортом, искусством. Такой центр мы открываем и у нас на Сахалине на базе лучшей, на мой взгляд, площадки — учебно-тренировочного центра „Восток“. Здесь есть все необходимое: лучшее общежитие и большая столовая, залы для занятий различными видами спорта и творчеством. Необходимо завершить строительство образовательного корпуса, чтобы с 1 сентября 2024 года весь комплекс был готов к приему детей. Все это — для того, чтобы наши дети могли получать знания и развиваться в комфортной и в то же время креативной среде, оставались здесь жить и работать», — рассказал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
Центр для одаренных детей примет около 3,5 тысячи школьников в возрасте от 12 до 18 лет. Юные островитяне будут углубленно осваивать дисциплины в рамках направлений «Спорт», «Искусство» и «Наука». Детали проекта обсудили на первом заседании попечительского совета под руководством главы региона. Как отметила министр образования Сахалинской области Анастасия Киктева, организовать новый центр удастся благодаря соглашению с Фондом «Талант и успех». Островной регион заключил его еще в 2018 году, благодаря чему запустили программы углубленного обучения школьников на базе центра оценки качества образования.
«Нам ребята из Сахалинской области хорошо знакомы. С 2018 года по программам „Сириуса“ прошли обучение более 200 школьников. Уверен, это только начало и в вашем регионе появится больше возможностей для развития талантов у молодежи. Очень важно, чтобы региональный центр уже сейчас начал работу с индустриальными партнерами, школьники с юного возраста должны понимать, что их знания очень необходимы для развития экономики региона и страны», — подчеркнул замруководителя образовательного Фонда «Талант и успех» Антон Гусев.
Для обучения в новом центре подростка предстоит пройти отбор. Продолжительность смен составит от 7 до 21 дня. Преподавать по каждому из направлений будут лучшие специалисты Сахалинской области.
«Мы хотим синхронизировать развитие нового кампуса „СахалинTech“ с тем, что будет происходить в центре для талантливых детей. Одно из направлений связано с информационными технологиями, в том числе с применением искусственного интеллекта в разных сферах: в управлении регионом, управлении данными. Другое направление — инженерная подготовка. Она включает в себя строительство, нефтегазовую отрасль, новую энергетику, водородный комплекс. В ближайшее время у нас появится полигон по водородным технологиям, поэтому специалисты высокого уровня будут работать и с ребятами в УТЦ „Восток“. Третье направление — аквабиотехнологии, что крайне важно для развития рыбопереработки, рыборазведения. Отмечу, что не только наши преподаватели будут сюда приезжать, но и ребята будут заниматься в наших лабораториях. Также работаем над тем, чтобы в рамках обучения появилась своего рода практика на предприятиях потенциальных работодателей», — рассказал и. о. ректора Сахалинского государственного университета Александр Самардак.
По направлению «Искусство» ребята будут совершенствоваться в музыкально-исполнительском, театральном жанрах, литературном творчестве, изобразительном искусстве и дизайне. С ними также будут работать лучшие преподаватели. А в спорте упор сделают на горнолыжные виды, сноуборд, керлинг, карате, плавание, а также популярные футбол, баскетбол, волейбол и художественную гимнастику.