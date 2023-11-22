В действиях экс-председателя ТСЖ «Паруса над Камой» выявлены признаки преступления

Силовому конфликту предшествовал затяжной спор жильцов с Петром Морщининым относительно качества обслуживания жилого дома. Светлана Петрова, которая выдвигала свою кандидатуру на пост председателя, решила раздать бюллетени собственникам для голосования, а для помощи позвала соседку. Когда они поднялись на этаж, где проживает Морщинин, он выскочил на лестничную площадку и стал толкать пожилую женщину и нецензурно выражаться. В результате удар на себя приняла молодая девушка.