В действиях экс-председателя ТСЖ «Паруса над Камой» выявлены признаки преступления

Posted Вчера, 04:51
Published Вчера, 04:51
Modified Вчера, 06:32
Updated Вчера, 06:32
В действиях экс-председателя ТСЖ «Паруса над Камой» Петра Морщинина усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.3 ст 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере). Такое решение зафиксировано в постановлении следственного отдела по Мотовилихинскому району Перми СУ СКР. Его копия имеется в распоряжении редакции.
Следствие приняло во внимание информацию о подделке Петром Морщининым подписей под протоколом собрания жильцов домов ТСЖ от 25 марта этого года. По мнению заявителя – Светланы Петровой — подделка проведена Морщининым с целью зарегистрировать себя председателем ТСЖ и в дальнейшем выводить деньги со счетов Товарищества.
Согласно действующему законодательству, дальнейшим расследованием дела займется ОП№4 УМВД в Мотовилихинском районе Перми. О принятом решении СУ СКР уведомил районную прокуратуру.
В апреле суд оштрафовал председателя ТСЖ «Паруса над Камой» Петра Морщинина. Он признан виновным по ст. 6.1.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ «Побои». Сумма штрафа — 5 тыс. рублей.
18 января этого года Пётр Морщинин напал на двух женщин, которые раздавали документы по вопросу смены руководства домом. Потерпевшими стали 60-летняя и 31-летняя жительницы.
Силовому конфликту предшествовал затяжной спор жильцов с Петром Морщининым относительно качества обслуживания жилого дома. Светлана Петрова, которая выдвигала свою кандидатуру на пост председателя, решила раздать бюллетени собственникам для голосования, а для помощи позвала соседку. Когда они поднялись на этаж, где проживает Морщинин, он выскочил на лестничную площадку и стал толкать пожилую женщину и нецензурно выражаться. В результате удар на себя приняла молодая девушка.
В феврале стало известно, что Управление экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) Перми проводит проверку по заявлению собственников ТСЖ «Паруса над Камой». Жильцы просили ведомство разобраться в возможных финансовых злоупотреблениях правления ТСЖ.
По данным инициативной группы, подавшей заявление в МВД, с 2017 года в ТСЖ не проводилась ревизионная проверка документации Товарищества, не обнародовалась финансовая документация о деятельности. Кроме того, председатель ТСЖ Пётр Морщинин, в нарушение действующего законодательства, препятствует обнародованию документации о финансовых итогах Товарищества, считают активисты.
Решением общего собрания членов ТСЖ Пётр Морщинин был отправлен в отставку с поста председателя товарищества, однако он через суд пытался отменить решение жильцов.