В Госдуме предлагают давать по 200 тысяч рублей родившим до 25 лет женщинам

Posted Вчера, 06:47
Published Вчера, 06:47
Modified Вчера, 06:49
Updated Вчера, 06:49
Женщины, родившие детей до 25 лет, могут получить пособие в 200 тыс. рублей. Законопроект с таким предложением внесла в Госдуму фракция ЛДПР. В пояснительной записке сказано, что снижение рождаемости может привести к демографической катастрофе. В последнее время женщины рожают ближ1е к 30 годам. Вдобавок, около 40% россиянок не хотят рожать из-за проблем с жильем или деньгами, уточняют «Известия».
Авторы законопроекта предлагают выплачивать пособие независимо от материального положения матери и на каждого ребенка, которого она успеет родить до 25 лет.
В материалах к проекта бюджета Соцфонда РФ содержится прогноз рождаемости в стране на 2024 год и плановый период до 2026 года. Абсолютное число родившихся в следующем году снизится на 5,8%, в 2026 году темп снижения замедлится до 0,9%.
В Госду