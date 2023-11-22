В Госдуме предлагают давать по 200 тысяч рублей родившим до 25 лет женщинам

Женщины, родившие детей до 25 лет, могут получить пособие в 200 тыс. рублей. Законопроект с таким предложением внесла в Госдуму фракция ЛДПР. В пояснительной записке сказано, что снижение рождаемости может привести к демографической катастрофе. В последнее время женщины рожают ближ1е к 30 годам. Вдобавок, около 40% россиянок не хотят рожать из-за проблем с жильем или деньгами, уточняют «Известия».