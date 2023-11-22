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Published Вчера, 06:47

Modified Вчера, 06:49

Updated Вчера, 06:49

В Госдуме предлагают давать по 200 тысяч рублей родившим до 25 лет женщинам

В Госдуме предлагают давать по 200 тысяч рублей родившим до 25 лет женщинам

22 ноября 2023, 06:47
Фото: fusionbrain.ai
Мера поддержки нужна для улучшения ситуации с рождаемостью.

Женщины, родившие детей до 25 лет, могут получить пособие в 200 тыс. рублей. Законопроект с таким предложением внесла в Госдуму фракция ЛДПР. В пояснительной записке сказано, что снижение рождаемости может привести к демографической катастрофе. В последнее время женщины рожают ближ1е к 30 годам. Вдобавок, около 40% россиянок не хотят рожать из-за проблем с жильем или деньгами, уточняют «Известия».

Авторы законопроекта предлагают выплачивать пособие независимо от материального положения матери и на каждого ребенка, которого она успеет родить до 25 лет.

В материалах к проекта бюджета Соцфонда РФ содержится прогноз рождаемости в стране на 2024 год и плановый период до 2026 года. Абсолютное число родившихся в следующем году снизится на 5,8%, в 2026 году темп снижения замедлится до 0,9%.

В Госду

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#Общество#Касается каждого#Пособия#Льготы
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