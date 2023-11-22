В ходе СВО погиб 33-летний военный водитель Андрей Рулев из Прикамья

«С прискорбием сообщаем, что 4 ноября 2023 года при выполнении боевой задачи в ходе специальной военной операции на территории Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики погиб наш земляк Рулев Андрей Васильевич из с. Рождественск», — говорится на странице администрации Карагайского муниципального района.