В ходе СВО погиб 33-летний военный водитель Андрей Рулев из Прикамья

Posted Вчера, 10:21
Published Вчера, 10:21
Modified Вчера, 10:23
Updated Вчера, 10:23
В ходе СВО погиб военный водитель Андрей Рулев из села Рождественск Пермского края. Прощание с ним состоится в четверг, 23 ноября.
«С прискорбием сообщаем, что 4 ноября 2023 года при выполнении боевой задачи в ходе специальной военной операции на территории Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики погиб наш земляк Рулев Андрей Васильевич из с. Рождественск», — говорится на странице администрации Карагайского муниципального района.
33-летний мужчина служил водителем гранатометного отделения взвода огневой поддержки десантно-штурмового батальона. Об обстоятельствах его гибели не сообщается. О том, как он попал в зону СВО, тоже.
Прощание с Андреем Рулевым пройдет в четверг, 23 ноября, с 12.00 до 13.00 в Доме культуры села Рождественск. Митинг состоится по этому же адресу в 13.00.
СВО на территории Украины продолжается с 24 февраля 2022 года. Министерство обороны РФ не раскрывает информацию о количестве погибших военных.