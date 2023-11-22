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Posted Вчера, 10:21

Published Вчера, 10:21

Modified Вчера, 10:23

Updated Вчера, 10:23

В ходе СВО погиб 33-летний военный водитель Андрей Рулев из Прикамья

В ходе СВО погиб 33-летний военный водитель Андрей Рулев из Прикамья

22 ноября 2023, 10:21
Фото: Администрация Карагайского муниципального округа / VK
Прощание с погибшим пройдет 23 ноября.

В ходе СВО погиб военный водитель Андрей Рулев из села Рождественск Пермского края. Прощание с ним состоится в четверг, 23 ноября.

«С прискорбием сообщаем, что 4 ноября 2023 года при выполнении боевой задачи в ходе специальной военной операции на территории Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики погиб наш земляк Рулев Андрей Васильевич из с. Рождественск», — говорится на странице администрации Карагайского муниципального района.

33-летний мужчина служил водителем гранатометного отделения взвода огневой поддержки десантно-штурмового батальона. Об обстоятельствах его гибели не сообщается. О том, как он попал в зону СВО, тоже.

Прощание с Андреем Рулевым пройдет в четверг, 23 ноября, с 12.00 до 13.00 в Доме культуры села Рождественск. Митинг состоится по этому же адресу в 13.00.

СВО на территории Украины продолжается с 24 февраля 2022 года. Министерство обороны РФ не раскрывает информацию о количестве погибших военных.

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#Военная операция на Украине#Украина#Сво#Прощание
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