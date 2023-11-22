В Кемерове простились с Аманом Тулеевым

Posted Вчера, 14:07
Published Вчера, 14:07
Modified Вчера, 14:09
Updated Вчера, 14:09
В Кемерове состоялось прощание с Аманом Тулеевым, которое прошло в Музыкальном театре Кузбасса.
На мероприятии присутствовали тысячи людей — родственники, представители власти, общественности, культурного и научного сообщества, а также обычные кемеровчане, пишет sibdepo.ru.
В очереди тысячах метров желающие прийти и поклониться памяти бывшего губернатора стояли даже в мороз. Зал прощания был заполнен до отказа, многие люди принесли цветы.
Похороны Амана Тулеева прошли на Центральном кладбище №1 в Кемерове, рядом с могилой его младшего сына, который погиб в автокатастрофе 25 лет назад.