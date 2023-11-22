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Posted Вчера, 14:07

Published Вчера, 14:07

Modified Вчера, 14:09

Updated Вчера, 14:09

В Кемерове простились с Аманом Тулеевым

В Кемерове простились с Аманом Тулеевым

22 ноября 2023, 14:07
Фото: 1MI
В Кемерове прошло прощание с Аманом Тулеевым, на которое пришли несколько тысяч человек, включая родных, представителей власти и общественности, а также неравнодушных кемеровчан; похороны экс-губернатора состоялись на Центральном кладбище №1 рядом с могилой его младшего сына.

В Кемерове состоялось прощание с Аманом Тулеевым, которое прошло в Музыкальном театре Кузбасса.

На мероприятии присутствовали тысячи людей — родственники, представители власти, общественности, культурного и научного сообщества, а также обычные кемеровчане, пишет sibdepo.ru.

В очереди тысячах метров желающие прийти и поклониться памяти бывшего губернатора стояли даже в мороз. Зал прощания был заполнен до отказа, многие люди принесли цветы.

Похороны Амана Тулеева прошли на Центральном кладбище №1 в Кемерове, рядом с могилой его младшего сына, который погиб в автокатастрофе 25 лет назад.

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