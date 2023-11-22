В Кемерове простились с Аманом Тулеевым

В Кемерове прошло прощание с Аманом Тулеевым, на которое пришли несколько тысяч человек, включая родных, представителей власти и общественности, а также неравнодушных кемеровчан; похороны экс-губернатора состоялись на Центральном кладбище №1 рядом с могилой его младшего сына.

В Кемерове состоялось прощание с Аманом Тулеевым, которое прошло в Музыкальном театре Кузбасса. На мероприятии присутствовали тысячи людей — родственники, представители власти, общественности, культурного и научного сообщества, а также обычные кемеровчане, пишет sibdepo.ru. В очереди тысячах метров желающие прийти и поклониться памяти бывшего губернатора стояли даже в мороз. Зал прощания был заполнен до отказа, многие люди принесли цветы. Похороны Амана Тулеева прошли на Центральном кладбище №1 в Кемерове, рядом с могилой его младшего сына, который погиб в автокатастрофе 25 лет назад.