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Posted Вчера, 12:47

Published Вчера, 12:47

Modified Вчера, 13:07

Updated Вчера, 13:07

«Молот» провел ротацию двух хоккеистов с ярославским «Локомотивом»

«Молот» провел ротацию двух хоккеистов с ярославским «Локомотивом»

22 ноября 2023, 12:47
Фото: МХЛ
В состав «молотобойцев» прибыл нападающий Александр Волков.

В «Молот» из ярославского «Локомотива» командирован нападающий Александр Волков, сообщает пресс-служба клуба. В свою очередь в рамках ротации в расположение ярославцев вернулся Никита Кирьянов. На его счету 18 матчей, в которых игрок набрал пять (1+4) баллов за результативность.

20-летний Александр Волков провел в рамках КХЛ 40 матчей. В текущем сезоне хоккеист сыграл 12 матчей за ярославский «Локомотив» и отметился тремя (1+2) баллами по системе «гол+пас».

«Мы сделали рокировку: Сашу Волкова отправили в Пермь, чтобы он провёл полноценные игры. Тренерский штаб „Молота“ рекомендовал нам Никиту как одного из лидеров. Конечно, он получит свой шанс». — прокомментировал ротацию главный тренер «железнодорожников» Игорь Никитин.

Напомним, что «Молот» является фарм-клубом для ярославского «Локомотива» В рамках этого соглашения игроки клуба из КХЛ могут в течение сезона выступить за «Молот».

#Спорт#Хоккей#Молот
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