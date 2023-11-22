«Молот» провел ротацию двух хоккеистов с ярославским «Локомотивом»

Posted Вчера, 12:47
Published Вчера, 12:47
Modified Вчера, 13:07
Updated Вчера, 13:07
В «Молот» из ярославского «Локомотива» командирован нападающий Александр Волков, сообщает пресс-служба клуба. В свою очередь в рамках ротации в расположение ярославцев вернулся Никита Кирьянов. На его счету 18 матчей, в которых игрок набрал пять (1+4) баллов за результативность.
20-летний Александр Волков провел в рамках КХЛ 40 матчей. В текущем сезоне хоккеист сыграл 12 матчей за ярославский «Локомотив» и отметился тремя (1+2) баллами по системе «гол+пас».
«Мы сделали рокировку: Сашу Волкова отправили в Пермь, чтобы он провёл полноценные игры. Тренерский штаб „Молота“ рекомендовал нам Никиту как одного из лидеров. Конечно, он получит свой шанс». — прокомментировал ротацию главный тренер «железнодорожников» Игорь Никитин.
Напомним, что «Молот» является фарм-клубом для ярославского «Локомотива» В рамках этого соглашения игроки клуба из КХЛ могут в течение сезона выступить за «Молот».