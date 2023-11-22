«Молот» провел ротацию двух хоккеистов с ярославским «Локомотивом»

В «Молот» из ярославского «Локомотива» командирован нападающий Александр Волков, сообщает пресс-служба клуба. В свою очередь в рамках ротации в расположение ярославцев вернулся Никита Кирьянов. На его счету 18 матчей, в которых игрок набрал пять (1+4) баллов за результативность.