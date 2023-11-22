В Перми за сезон в результате ДТП с электросамокатами погиб один человек

Ранее властями Перми был проведен опрос об отношении горожан к работе сервисов проката электросамокатов. В голосовании приняли участие 2940 человек. 358 из них (12,1%) проголосовавших считают, что необходимо усилить контроль за соблюдением Правил благоустройства и штрафовать операторов, оказывающих услуги проката, за размещение самокатов в неположенных местах. 934 (31,7%) участников отдали свой голос за вариант «нужно ограничить зоны, в которых возможно движение на электросамокатах, и скорость их передвижения, как это уже сделано в ряде городов и стран». 56% участников, а именно 1648 пермяков, проголосовали за запрет работы операторов сервисов проката электросамокатов.