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Posted Вчера, 07:21

Published Вчера, 07:21

Modified Вчера, 07:23

Updated Вчера, 07:23

В Перми за сезон в результате ДТП с электросамокатами погиб один человек

В Перми за сезон в результате ДТП с электросамокатами погиб один человек

22 ноября 2023, 07:21
Фото: properm.ru
91 человек получил травмы
Сюжет
Дтп

За прошедший самокатный сезон в Перми было зафиксировано 86 ДТП с участием электросамокатов. В них 91 человек получил травмы различной степени тяжести, в том числе 25 несовершеннолетних в возрасте до 16 лет, один человек погиб, сообщает администрация Перми.

В основном водители электросамокатов допускали наезды на пешеходов и столкновения.

В разных районах города было составлено более 200 протоколов в отношении операторов сервисов кикшеринга. Электросамокаты оставляли в самых разных местах, не соблюдая Правила благоустройства города.

Ранее властями Перми был проведен опрос об отношении горожан к работе сервисов проката электросамокатов. В голосовании приняли участие 2940 человек. 358 из них (12,1%) проголосовавших считают, что необходимо усилить контроль за соблюдением Правил благоустройства и штрафовать операторов, оказывающих услуги проката, за размещение самокатов в неположенных местах. 934 (31,7%) участников отдали свой голос за вариант «нужно ограничить зоны, в которых возможно движение на электросамокатах, и скорость их передвижения, как это уже сделано в ряде городов и стран». 56% участников, а именно 1648 пермяков, проголосовали за запрет работы операторов сервисов проката электросамокатов.

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#Происшествия#Дтп#Пермь#Самокаты
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