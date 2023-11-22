В Перми задержки в прилетах и вылетах рейсов из-за непогоды

Posted Вчера, 18:54
Published Вчера, 18:54
Modified Вчера, 18:56
Updated Вчера, 18:56
Очередная пауза в работе аэродрома Большое Савино возникла из-за непогоды.
«Аэродром закрыт на прием и отправление воздушных судов. В связи с непрекращающимися переохлажденными осадками аэродромной службе не удается добиться необходимого коэффициента сцепления для безопасного выполнения процедур взлета и посадки», — говорится в сообщении.
Из-за снегопада были перенаправлены СУ 1204 из Москвы и ZF 4164 из Пхукета в Екатеринбург, а рейс ЕО 1106 из Минска совершил посадку в Казани.
Также задерживаются вылеты рейсов в Москву, Минеральные Воды, Бугульму и Пхукет.
Из данных онлайн-табло следует, что задерживается прибытие шести самолетов.