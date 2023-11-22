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Posted Вчера, 18:54

Published Вчера, 18:54

Modified Вчера, 18:56

Updated Вчера, 18:56

В Перми задержки в прилетах и вылетах рейсов из-за непогоды

В Перми задержки в прилетах и вылетах рейсов из-за непогоды

22 ноября 2023, 18:54
Фото: Midjourney
Пермский аэродром временно закрыт из-за осадков, сообщили в пресс-службе.

Очередная пауза в работе аэродрома Большое Савино возникла из-за непогоды.

«Аэродром закрыт на прием и отправление воздушных судов. В связи с непрекращающимися переохлажденными осадками аэродромной службе не удается добиться необходимого коэффициента сцепления для безопасного выполнения процедур взлета и посадки», — говорится в сообщении.

Из-за снегопада были перенаправлены СУ 1204 из Москвы и ZF 4164 из Пхукета в Екатеринбург, а рейс ЕО 1106 из Минска совершил посадку в Казани.

Также задерживаются вылеты рейсов в Москву, Минеральные Воды, Бугульму и Пхукет.

Из данных онлайн-табло следует, что задерживается прибытие шести самолетов.

Пермский аэропорт возобновил работу после ночной непогоды
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#Пермь#Екатеринбург#Непогода#Москва#Снегопад#Казань#Минск#Пхукет#Аэродром#Задержки#Минеральные Воды#Бугульма
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