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В Пермском крае 21 ноября спасли двух лебедей, отбившихся от стаи

В Пермском крае спасли двух лебедей, отбившихся от стаи из-за снегопада

22 ноября 2023, 02:39
Фото: vk.com/podchaik

В Пермском крае 21 ноября спасли двух лебедей, отбившихся от стаи

Птиц нашли жители поселка.

Жители Пермского края спасли лебедей, которые не смогли летать из-за сильного снегопада. Местные жители рассказали в группе «Подслушано Чайковский», что ночью 21 ноября во время пурги над поселком Буренка пролетала стая лебедей — около 12 особей. Часть из них упали на поселок, люди бросились их спасать. Птицы не стали сопротивляться. Люди, у которых находятся лебеди, уже изучили их рацион питания.

Газета «Огни Камы» уточняет, что в поселке нашли двух лебедей. Их забрали домой, обогрели и накормили. Птиц планируют выпустить на волю, когда они окрепнут и улучшится погода.

Синоптики ранее отмечали, что в Прикамье несколько дней будет идти сильный снег. Из-за него ограничивают движение большегрузов на трассах, а также наблюдаются задержки в работе пермского аэропорта «Большое Савино».

Фото: vk.com/podchaik
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#Пермь#Погода#Природа#Птицы#Лебеди
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