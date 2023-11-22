В Пермском крае спасли двух лебедей, отбившихся от стаи из-за снегопада

Posted Вчера, 02:39
Published Вчера, 02:39
Modified Вчера, 02:41
Updated Вчера, 02:41
Жители Пермского края спасли лебедей, которые не смогли летать из-за сильного снегопада. Местные жители рассказали в группе «Подслушано Чайковский», что ночью 21 ноября во время пурги над поселком Буренка пролетала стая лебедей — около 12 особей. Часть из них упали на поселок, люди бросились их спасать. Птицы не стали сопротивляться. Люди, у которых находятся лебеди, уже изучили их рацион питания.
Газета «Огни Камы» уточняет, что в поселке нашли двух лебедей. Их забрали домой, обогрели и накормили. Птиц планируют выпустить на волю, когда они окрепнут и улучшится погода.
Синоптики ранее отмечали, что в Прикамье несколько дней будет идти сильный снег. Из-за него ограничивают движение большегрузов на трассах, а также наблюдаются задержки в работе пермского аэропорта «Большое Савино».