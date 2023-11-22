В Пермском крае спасли двух лебедей, отбившихся от стаи из-за снегопада

Жители Пермского края спасли лебедей, которые не смогли летать из-за сильного снегопада. Местные жители рассказали в группе «Подслушано Чайковский», что ночью 21 ноября во время пурги над поселком Буренка пролетала стая лебедей — около 12 особей. Часть из них упали на поселок, люди бросились их спасать. Птицы не стали сопротивляться. Люди, у которых находятся лебеди, уже изучили их рацион питания.