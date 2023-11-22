properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Вчера, 14:19

Published Вчера, 14:19

Modified Сегодня, 07:57

Updated Сегодня, 07:57

В Пермском УФАС заинтересовались ростом цен на курятину и куриные яйца

В Пермском УФАС заинтересовались ростом цен на курятину и куриные яйца

22 ноября 2023, 14:19
Фото: 1MI
Рост цен на продукцию птицеводства продолжается четвёртый месяц.
Сюжет
Уфас

Пермское УФАС проводит антикартельную проверку производителей куриных яиц​ и мяса кур​. Поводом для проверки стало повышение ​оптовых цен на социально значимом рынке, отмечают в ведомстве.

«Служба оценит действия компаний на предмет заключения антиконкурентных соглашений. Выводы о наличии или отсутствии признаков нарушения Закона о защите конкуренции ведомство сможет сделать после анализа всей информации» — поясняют антимонопольщики.

В случае выявления признаков нарушения Закона о защите конкуренции будут возбуждены антимонопольные дела. Как напоминают в УФАС, картель — единственная «антимонопольная» статья, за которую предусмотрена уголовная ответственность (ст. 178 УК РФ).

По данным Пермьстата, в Пермском крае продукция птицеводства подорожала в октябре 2023 года на 15%. В частности, за месяц яйцо куриное подорожало на 15%, куры охлажденные и мороженые — на 4,9%, окорочка куриные — на 2,2%, кулинарные изделия из птицы — на 1,7%. Рост цен на продукцию птицеводства наблюдается четвертый месяц подряд.

За год курица подорожала почти на 27% и яйца почти 25%.

Читайте также:
Инфляция в Пермском крае продолжает разгоняться. Она вновь превысила общероссийскуюМандарины, курица и яйца: самые дорогие продукты для новогоднего стола
#Уфас#Экономика#Цены#Пермское уфас#Цены на продукты#Цены растут
Подпишитесь
«Было очень страшно». Пассажиры поезда «Адлер — Пермь» рассказали об аварии
Сегодня, 11:26
В Перми в любой момент могут рухнуть два дома: жилой и уже расселённый
Сегодня, 12:28
Два сильных удара. В Минздраве рассказали о травмах пассажира поезда «Адлер — Пермь»
Сегодня, 12:56
Одним из первых пассажиров пермского электробуса стал вице-премьер правительства РФ
Сегодня, 12:51
В Кизеле определили двух кандидатов на пост главы округа
Сегодня, 09:52
Глава КАМАЗа Сергей Когогин отвез в зону спецоперации технику для танкистов
Сегодня, 06:25