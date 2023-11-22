В Пермском УФАС заинтересовались ростом цен на курятину и куриные яйца

Posted Вчера, 14:19
Published Вчера, 14:19
Modified Сегодня, 07:57
Updated Сегодня, 07:57
Пермское УФАС проводит антикартельную проверку производителей куриных яиц и мяса кур. Поводом для проверки стало повышение оптовых цен на социально значимом рынке, отмечают в ведомстве.
«Служба оценит действия компаний на предмет заключения антиконкурентных соглашений. Выводы о наличии или отсутствии признаков нарушения Закона о защите конкуренции ведомство сможет сделать после анализа всей информации» — поясняют антимонопольщики.
В случае выявления признаков нарушения Закона о защите конкуренции будут возбуждены антимонопольные дела. Как напоминают в УФАС, картель — единственная «антимонопольная» статья, за которую предусмотрена уголовная ответственность (ст. 178 УК РФ).
По данным Пермьстата, в Пермском крае продукция птицеводства подорожала в октябре 2023 года на 15%. В частности, за месяц яйцо куриное подорожало на 15%, куры охлажденные и мороженые — на 4,9%, окорочка куриные — на 2,2%, кулинарные изделия из птицы — на 1,7%. Рост цен на продукцию птицеводства наблюдается четвертый месяц подряд.
За год курица подорожала почти на 27% и яйца почти 25%.