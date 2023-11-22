В Пермском УФАС заинтересовались ростом цен на курятину и куриные яйца

По данным Пермьстата, в Пермском крае продукция птицеводства подорожала в октябре 2023 года на 15%. В частности, за месяц яйцо куриное подорожало на 15%, куры охлажденные и мороженые — на 4,9%, окорочка куриные — на 2,2%, кулинарные изделия из птицы — на 1,7%. Рост цен на продукцию птицеводства наблюдается четвертый месяц подряд.