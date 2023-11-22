В Стамбуле состоялась выездная сессия ПМЭФ-2024

На встрече также говорили о партнерстве в области технологического развития, выстраивании логистических маршрутов и стратегий эффективности работы портов в новых экономических реалиях. Речь шла и о возможности реализации в Турции российских цифровых решений для защиты турецкого рынка от недобросовестной конкуренции и для борьбы с уклонением от налогов и мошенничеством.