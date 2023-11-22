properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Вчера, 10:33

Published Вчера, 10:33

Modified Вчера, 10:33

Updated Вчера, 10:33

В Стамбуле состоялась выездная сессия ПМЭФ-2024

В Стамбуле состоялась выездная сессия ПМЭФ-2024

22 ноября 2023, 10:33
Фото: 1MI
В столице Турции Стамбуле прошла выездная сессия Петербургского международного экономического форума. Ключевая тема обсуждения — «ПМЭФ-2024: расширяя перспективные пути бизнес-сотрудничества России и Турции».

В ней участвовали представители Фонда Росконгресс, органов государственной власти, представители профильных ассоциаций и бизнеса.

Стороны обсудили расширение сотрудничества российского и турецкого рынков на фоне новых экономических реалий. В частности, участники рассмотрели способы сокращения рисков при выходе на новые рынки и то, как можно выгодно использовать новые вызовы, передает transsibinfo.com.

«Турция и Россия продолжают развивать дипломатические и экономические отношения с высоким стратегическим потенциалом. Наши страны имеют многолетний опыт сотрудничества в реализации успешных совместных проектов в области энергетики и инфраструктуры», — заявил генеральный консул России в Стамбуле Андрей Буравов.

По его словам, расширение путей взаимодействия развивает бизнес двух стран и хорошо влияет на межгосударственные отношения.

На встрече также говорили о партнерстве в области технологического развития, выстраивании логистических маршрутов и стратегий эффективности работы портов в новых экономических реалиях. Речь шла и о возможности реализации в Турции российских цифровых решений для защиты турецкого рынка от недобросовестной конкуренции и для борьбы с уклонением от налогов и мошенничеством.

«Петербургский международный экономический форум — это событие, которое играет ключевую роль в развитии российско-турецких деловых отношений», — отметил председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

Он сказал, что благодаря участию турецких предпринимателей в ПМЭФ обе страны смогут в кратчайшие сроки достичь качественно нового уровня взаимовыгодного сотрудничества в условиях глобальной трансформации.

Петербургский международный экономический форум — одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. Его основные мероприятия пройдут с 5 по 8 июня 2024 года в Санкт-Петербурге.

Подпишитесь
«Было очень страшно». Пассажиры поезда «Адлер — Пермь» рассказали об аварии
Сегодня, 11:26
В Перми в любой момент могут рухнуть два дома: жилой и уже расселённый
Сегодня, 12:28
Два сильных удара. В Минздраве рассказали о травмах пассажира поезда «Адлер — Пермь»
Сегодня, 12:56
Одним из первых пассажиров пермского электробуса стал вице-премьер правительства РФ
Сегодня, 12:51
В Кизеле определили двух кандидатов на пост главы округа
Сегодня, 09:52
Глава КАМАЗа Сергей Когогин отвез в зону спецоперации технику для танкистов
Сегодня, 06:25