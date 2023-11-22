В Стамбуле состоялась выездная сессия ПМЭФ-2024

Posted Вчера, 10:33
Published Вчера, 10:33
Modified Вчера, 10:33
Updated Вчера, 10:33
В ней участвовали представители Фонда Росконгресс, органов государственной власти, представители профильных ассоциаций и бизнеса.
Стороны обсудили расширение сотрудничества российского и турецкого рынков на фоне новых экономических реалий. В частности, участники рассмотрели способы сокращения рисков при выходе на новые рынки и то, как можно выгодно использовать новые вызовы, передает transsibinfo.com.
«Турция и Россия продолжают развивать дипломатические и экономические отношения с высоким стратегическим потенциалом. Наши страны имеют многолетний опыт сотрудничества в реализации успешных совместных проектов в области энергетики и инфраструктуры», — заявил генеральный консул России в Стамбуле Андрей Буравов.
По его словам, расширение путей взаимодействия развивает бизнес двух стран и хорошо влияет на межгосударственные отношения.
На встрече также говорили о партнерстве в области технологического развития, выстраивании логистических маршрутов и стратегий эффективности работы портов в новых экономических реалиях. Речь шла и о возможности реализации в Турции российских цифровых решений для защиты турецкого рынка от недобросовестной конкуренции и для борьбы с уклонением от налогов и мошенничеством.
«Петербургский международный экономический форум — это событие, которое играет ключевую роль в развитии российско-турецких деловых отношений», — отметил председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.
Он сказал, что благодаря участию турецких предпринимателей в ПМЭФ обе страны смогут в кратчайшие сроки достичь качественно нового уровня взаимовыгодного сотрудничества в условиях глобальной трансформации.
Петербургский международный экономический форум — одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. Его основные мероприятия пройдут с 5 по 8 июня 2024 года в Санкт-Петербурге.