В центре Перми демонтируют «Империю», «Детский мир» и «Наташу»

В перечень вывесок, которые подлежат демонтажу, попали, в том числе, «Rostic's» и «Детский мир» на Крисанова, 12, «Чайхана» по ул. Ленина, 70а, бар «Наташа» на ул. Сибирской, 16, языковой центр «Британия» на ул. Сибирской, 15, премиальный фитнес-клуб Word class по ул. Пермская, 33, магазин одежды «Империя» на ул. Ленина, 60, кафе Frehmix на Комсомольском проспекте, 7.