properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Вчера, 12:09

Published Вчера, 12:09

Modified Сегодня, 05:00

Updated Сегодня, 05:00

В центре Перми по решению властей демонтируют вывески «Наташа» и «Детский мир»

В центре Перми демонтируют «Империю», «Детский мир» и «Наташу»

22 ноября 2023, 12:09
Фото: properm.ru

В центре Перми по решению властей демонтируют вывески «Наташа» и «Детский мир»

Всего уберут 29 вывесок, которые не приведены в соответствие с городскими стандартами.

В центре Перми демонтируют 29 вывесок, которые не приведены в соответствие с городскими стандартами. Соответствующее распоряжение опубликовала администрация Ленинского района.

В перечень вывесок, которые подлежат демонтажу, попали, в том числе, «Rostic's» и «Детский мир» на Крисанова, 12, «Чайхана» по ул. Ленина, 70а, бар «Наташа» на ул. Сибирской, 16, языковой центр «Британия» на ул. Сибирской, 15, премиальный фитнес-клуб Word class по ул. Пермская, 33, магазин одежды «Империя» на ул. Ленина, 60, кафе Frehmix на Комсомольском проспекте, 7.

Читайте также:
В Перми пройдет конференция для родителей «Образование и семья: открываем мир вместе»Пермякам предлагают вернуться «Назад в детство» и помочь онкобольным детямПопулярный в Италии ликер начнут производить в Перми
#Пермь#Детский мир#Вывески
Подпишитесь
«Было очень страшно». Пассажиры поезда «Адлер — Пермь» рассказали об аварии
Сегодня, 11:26
В Перми в любой момент могут рухнуть два дома: жилой и уже расселённый
Сегодня, 12:28
Два сильных удара. В Минздраве рассказали о травмах пассажира поезда «Адлер — Пермь»
Сегодня, 12:56
Одним из первых пассажиров пермского электробуса стал вице-премьер правительства РФ
Сегодня, 12:51
В Кизеле определили двух кандидатов на пост главы округа
Сегодня, 09:52
Глава КАМАЗа Сергей Когогин отвез в зону спецоперации технику для танкистов
Сегодня, 06:25