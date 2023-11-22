В выходные без воды останутся три пермских микрорайона

Posted Вчера, 15:02
Published Вчера, 15:02
Modified Вчера, 15:03
Updated Вчера, 15:03
В предстоящие выходные, 25 и 26 ноября, три пермских микрорайона останутся без воды. Здесь будут вестись работы на сетях водоснабжения, сообщает «НОВОГОР-Прикамье».
В микрорайоне Висим отключение запланировано с 10:00 25 ноября. Вода вернётся в краны только через сутки, с 10:00 26 ноября. Без воды останутся:
Также в субботу, с 9:30 до 21:30 запланированы ремонтные работы на магистральном водоводе, подающем воду с Чусовских очистных сооружений в город. В этой связи без воды останутся микрорайоны Кислотные дачи и Камский.