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Posted Вчера, 15:02

Published Вчера, 15:02

Modified Вчера, 15:03

Updated Вчера, 15:03

В выходные без воды останутся три пермских микрорайона

В выходные без воды останутся три пермских микрорайона

22 ноября 2023, 15:02
Фото: Midjourney
Отключения связаны с запланированными работами на сетях.

В предстоящие выходные, 25 и 26 ноября, три пермских микрорайона останутся без воды. Здесь будут вестись работы на сетях водоснабжения, сообщает «НОВОГОР-Прикамье».

В микрорайоне Висим отключение запланировано с 10:00 25 ноября. Вода вернётся в краны только через сутки, с 10:00 26 ноября. Без воды останутся:

  • Алексеевская, 48, 50
  • Артинская, 1
  • Борчаниновская, 2, 28
  • Володарского, 2
  • Восстания, 10, 11, 112, 11а, 12, 124а, 13, 14, 160, 71, 8, 93
  • Егоршинская, 23
  • Еланская, 24
  • Зенкова, 1, 4, 4а, 6, 8
  • Красногвардейская, 1, 2, 27, 4, 42, 5, 7, 7/1, 7/2
  • Кузнецова, 31
  • Лбова, 1
  • Лузенина, 12, 2
  • Нагорная, 1
  • Партизанская, 10
  • Пигасовская, 1
  • Постаногова, 1, 1а, 3, 4, 7
  • Пролетарская, 103, 119
  • Республиканская, 12, 58, 60
  • Свободы, 13, 15, 2, 21, 21а
  • Сельскохозяйственная, 1б, 25
  • Сухоложская, 6
  • Сухоложский 1-й, 1
  • Сухоложский 2-й, 5
  • Урицкого, 1

Также в субботу, с 9:30 до 21:30 запланированы ремонтные работы на магистральном водоводе, подающем воду с Чусовских очистных сооружений в город. В этой связи без воды останутся микрорайоны Кислотные дачи и Камский.

#Пермь#Вода#Водоснабжение
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