Вынесен приговор кудымкарцу, который с помощью отвёртки угнал ВАЗ-2101

В июле в отдел МВД России «Кудымкарский» поступило сообщение о пропаже автомобиля ВАЗ-2101. Заявитель рассказал, что припарковал машину без сигнализации с открытыми дверями возле своего дома на улице Кирова. Начались поиски угнанной машины. Принял в них участие начальник Госавтоинспекции, капитан полиции Алексей Сыстеров. Капитан во внеслужебное время на личной машине направился на поиски угнанного транспорта. Вскоре, двигаясь по улицам города, полицейский обнаружил разыскиваемый автомобиль. Об этом он сообщил подчиненным сотрудникам. Алексей Сыстеров с подъехавшим экипажем дорожно-патрульной службы задержал злоумышленника в переулке Иньвенский.