Вынесен приговор кудымкарцу, который с помощью отвёртки угнал ВАЗ-2101

Posted Вчера, 06:18
Published Вчера, 06:18
Modified Вчера, 06:19
Updated Вчера, 06:19
Вынесен приговор 28-летнему кудымкарцу, в пьяном виде угнавшему ВАЗ. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.
В июле в отдел МВД России «Кудымкарский» поступило сообщение о пропаже автомобиля ВАЗ-2101. Заявитель рассказал, что припарковал машину без сигнализации с открытыми дверями возле своего дома на улице Кирова. Начались поиски угнанной машины. Принял в них участие начальник Госавтоинспекции, капитан полиции Алексей Сыстеров. Капитан во внеслужебное время на личной машине направился на поиски угнанного транспорта. Вскоре, двигаясь по улицам города, полицейский обнаружил разыскиваемый автомобиль. Об этом он сообщил подчиненным сотрудникам. Алексей Сыстеров с подъехавшим экипажем дорожно-патрульной службы задержал злоумышленника в переулке Иньвенский.
Угонщиком оказался ранее судимый за кражу 28-летний местный житель, находившийся в нетрезвом виде. Оказалось, что машину он завел при помощи отвертки, найденной в салоне. На чужом автомобиле гражданин планировал съездить к знакомым в соседнее село.
Судом мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».
Суд, с учетом неотбытой части по ранее вынесенному приговору, назначил виновному 2 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.