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14 дополнительных авиарейсов направят на Кузбасс к Новому году

14 дополнительных авиарейсов направят на Кузбасс к Новому году

23 ноября 2023, 13:27
Фото: 1MI
Авиакомпания Аэрофлот увеличит количество рейсов из Москвы в Кузбасс на период Нового года, добавив 14 дополнительных рейсов в аэропорты Новокузнецка и Кемерова.

Жители Москвы смогут легче добраться в Кузбасс на Новый Год благодаря увеличению количества рейсов авиакомпанией. Аэрофлот в период перед праздниками и новогодними каникулами увеличит количество рейсов из Москвы в 20 городов России, включая два аэропорта Кузбасса, пишет sibdepo.ru.

Дополнительные рейсы будут осуществляться с 25 декабря 2023 года по 8 января 2024 года на основных туристических и значимых маршрутах. Кроме того, Аэрофлот добавит несколько рейсов из аэропорта Шереметьево в курортные города России, такие как Сочи, Минеральные воды, Санкт-Петербург и Казань.

Всего количество направлений, на которых Аэрофлот увеличит количество рейсов, составит 26 городов России. В Кузбассе будет добавлено 14 дополнительных рейсов, девять из которых отправятся в аэропорт Новокузнецка, а пять — в аэропорт Кемерова.

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