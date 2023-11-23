14 дополнительных авиарейсов направят на Кузбасс к Новому году

Дополнительные рейсы будут осуществляться с 25 декабря 2023 года по 8 января 2024 года на основных туристических и значимых маршрутах. Кроме того, Аэрофлот добавит несколько рейсов из аэропорта Шереметьево в курортные города России, такие как Сочи, Минеральные воды, Санкт-Петербург и Казань.