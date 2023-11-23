14 дополнительных авиарейсов направят на Кузбасс к Новому году

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
Жители Москвы смогут легче добраться в Кузбасс на Новый Год благодаря увеличению количества рейсов авиакомпанией. Аэрофлот в период перед праздниками и новогодними каникулами увеличит количество рейсов из Москвы в 20 городов России, включая два аэропорта Кузбасса, пишет sibdepo.ru.
Дополнительные рейсы будут осуществляться с 25 декабря 2023 года по 8 января 2024 года на основных туристических и значимых маршрутах. Кроме того, Аэрофлот добавит несколько рейсов из аэропорта Шереметьево в курортные города России, такие как Сочи, Минеральные воды, Санкт-Петербург и Казань.
Всего количество направлений, на которых Аэрофлот увеличит количество рейсов, составит 26 городов России. В Кузбассе будет добавлено 14 дополнительных рейсов, девять из которых отправятся в аэропорт Новокузнецка, а пять — в аэропорт Кемерова.