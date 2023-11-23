Алексей Варятченко заявил о необходимости обучения кадров для отрасли БАС

«На конференции, прошедшей на площадке „Транспортной недели“, у меня был доклад о перспективах развития отрасли БАС в России. Рассказал коллегам о мировых трендах, об уже существующих и только появляющихся сценариях использования беспилотных авиационных систем. Также поделился планами ООО „БАС“ в части формирования флота: мы планируем приобрести беспилотные версии вертолетов Ка-226 и Ми-2. Коллег этот уникальный опыт очень заинтересовал, поскольку еще никто в мире ничего подобного не делал. Беспилотные версии вертолетов Ми-2 и Ка-226 — инновационные разработки в области авиации. Уникальность беспилотных версий этих вертолетов состоит в их способности выполнять сложные операции без необходимости наличия пилота на борту», — сказал он.