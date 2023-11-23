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Алексей Варятченко заявил о необходимости обучения кадров для отрасли БАС

Алексей Варятченко заявил о необходимости обучения кадров для отрасли БАС

23 ноября 2023, 08:56
Фото: Руслан Шамуков
Объем мирового рынка беспилотных авиационных систем (БАС) растет с каждым годом. При этом в ближайшее время большой спрос на беспилотники будет формировать гражданская авиация. Дроны получат применение в самых разных отраслях — грузоперевозках, сельском хозяйстве, картографии.

О текущем состоянии отрасли и перспективах ее развития гендиректор ООО «Беспилотные авиационные системы» («БАС») Алексей Варятченко побеседовал с корреспондентом «Новых Известий».

По мнению Алексея Варятченко, в настоящее время в России отрасль БАС вызывает большой интерес как со стороны властей, так и частных инвесторов.

«Президент Владимир Путин поручил реализовать нацпроект по развитию беспилотных авиационных систем. Заработает нацпроект уже с начала следующего года. К реализации задачи подключатся профильные министерства, в том числе Минтранс, Минпромторг и Минобрнауки, а также все основные производители БАС, отраслевые эксперты, Фонд поддержки проектов „Национальная технологическая инициатива“ (НТИ) и АО „Государственная транспортная лизинговая компания“ (ГТЛК), — сообщил глава компании „БАС“.

Однако он отметил, что растущий спрос на БАС вызвал и повышенную потребность в квалифицированных кадрах. При этом текущие темпы технологического развития требуют от операторов не просто обучения, а постоянного переобучения, поскольку развитие отрасли подразумевает непрерывное повышение квалификации. Руководитель «БАС» также указал, что недостаток высококвалифицированных специалистов не должен ограничивать существующие огромные возможности для роста отрасли.

«Поэтому кадровая проблема — это пока главная преграда, которую необходимо устранить», — сказал руководитель «БАС».

Алексей Варятченко также объяснил необходимость определения правил игры в правовом поле, указал на потребность в создании нормативно-технической базы, формировании мер поддержки новой отрасли. Также, по его словам, следует разработать стандарты для обеспечения безопасности полетов и регуляторные механизмы.

«На конференции, прошедшей на площадке „Транспортной недели“, у меня был доклад о перспективах развития отрасли БАС в России. Рассказал коллегам о мировых трендах, об уже существующих и только появляющихся сценариях использования беспилотных авиационных систем. Также поделился планами ООО „БАС“ в части формирования флота: мы планируем приобрести беспилотные версии вертолетов Ка-226 и Ми-2. Коллег этот уникальный опыт очень заинтересовал, поскольку еще никто в мире ничего подобного не делал. Беспилотные версии вертолетов Ми-2 и Ка-226 — инновационные разработки в области авиации. Уникальность беспилотных версий этих вертолетов состоит в их способности выполнять сложные операции без необходимости наличия пилота на борту», — сказал он.

По словам эксперта, успех отрасли, в первую очередь, зависит от того, насколько хорошо понимает организация или ведомство идею использования БАС и как быстро они будут способны внедрить в свои технологические карты этот новый инструмент.

«Мы, в свою очередь, помогаем клиентам рассчитать эффективность новой услуги, создаем экономические модели для разных сценариев применения БАС, проводим большое количество обучающих мероприятий», — добавил Алексей Варятченко.

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