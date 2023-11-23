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Published Сегодня, 09:12

Modified Сегодня, 10:24

Updated Сегодня, 10:24

Стали известны причины ЧП с поездом Адлер — Пермь

Алкоголь и ошибка системы. Стали известны причины ЧП с поездом Адлер — Пермь

23 ноября 2023, 09:12
Фото: транспортная прокуратура

Стали известны причины ЧП с поездом Адлер — Пермь

Сотрудница не заметила ошибку в системе.
Сюжет
Ржд

Стали известны причина столкновения двух поездов лоб в лоб в Ульяновской области. По данным Telegram-канала Baza, их две. Дежурная, ответственная за движение поездов, была пьяна. Это стало известно благодаря медосвидетельствованию после ЧП.

Из-за своего состояния сотрудница не увидела сбой в системе — сработал ложный сигнал о свободных путях. Она на допросе якобы уже признала, что выпила перед сменой.

ЧП произошло 22 ноября в Ульяновской области. Поезд №354 «Адлер — Пермь» с 396 пассажирами столкнулся с маневренным составом. Погибших не было, но пострадали 25 человек.

По информации РЖД, поезд уже прошел станцию Ижевск с опозданием на 4 часа 12 минут.

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#Пермь#Ржд#Поезд
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