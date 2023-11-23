Анафилактический шок и глухота. Пермские ученые рассказали, чем опасны антибиотики

Если антибиотик перестает действовать, то врач, как правило, увеличивает его дозу, но в конечном итоге это перестанет работать. Например, Зинаида Ермольева создала первый отечественный пенициллин в годы Великой Отечественной войны. Одной дозой в несколько тысяч единиц препарата лечили больных с проникающими ранениями живота. Сейчас сравнительно такой же эффект не оказывают дозы даже в 5 млн единиц.