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Published Сегодня, 09:59

Modified Сегодня, 12:54

Updated Сегодня, 12:54

Cимволические фигуры мужчин, представляющих разные знаки зодиака, в абстрактной и таинственной обстановке

Астролог раскрыла, с какими мужчинами будет сложно строить отношения

23 ноября 2023, 09:59
Фото: DALL.E
Cимволические фигуры мужчин, представляющих разные знаки зодиака, в абстрактной и таинственной обстановке
Эксперт отмечает, что самое главное в отношениях — это говорить о проблемах.

Преподаватель школы астрологии Светлана Райт рассказала, с мужчинами каких знаков зодиаков сложнее всего строить отношения. По ее словам, внимательно стоит относиться к мужчинам, которые рождены под знаками: Рак, Лев, Водолей, Весы, Козерог, Дева, Скорпион и Овен.

Астролог отмечает, что не стоит сразу открещиваться от парней с этими знаками зодиака. Если вам нравится человек, то попробуйте построить с ним отношения, не забывая о главном — нужно говорить со второй половинкой.

  • Овны могут создавать проблемы, так как такие мужчины будут соревноваться со своей второй половинкой абсолютно во всех сферах жизни. Кроме того, им сложно держать баланс семейного бюджета.
  • Скорпионы очень ревнивы, их можно назвать энергетическими вампирами. Они любят наблюдать за переживаниями женщин, но не скажут об этом.
  • Девы могут стать мучителями и критиками. Они склонны обвинять девушек абсолютно во всем, даже в своих же ошибках и тех обстоятельствах, которые не могут зависеть от человека в принципе.
  • Козероги будут контролировать жизнь второй половинки, чтобы быть в курсе любого звонка или сообщения, не говоря уже о том, где находится женщина в любой момент.
  • Водолею неинтересно контролировать возлюбленную, однако и его контролировать будет очень сложно. Ему противны любые границы, нужно быть готовой к постоянным опозданиям, так как дисциплина — это не сильная сторона данного знака зодиака.
  • Весы часто контролируют внешность, они сравнивают свою девушку с другими и указывают, что ей нужно изменить в своей внешности, чтобы наконец стать идеальной, отмечает астролог.
  • Раки очень обидчивы, причем часто без каких-либо оснований, поэтому женщине придется постоянно извиняться, даже если она не виновата в изменении настроения второй половинки.
  • Львы — стандартные нарциссы, его собственное благополучие и жизнь будет намного важнее, чем предпочтения его второй половинки.
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#Общество#Астрология
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