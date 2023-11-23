Астролог раскрыла, с какими мужчинами будет сложно строить отношения

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
Преподаватель школы астрологии Светлана Райт рассказала, с мужчинами каких знаков зодиаков сложнее всего строить отношения. По ее словам, внимательно стоит относиться к мужчинам, которые рождены под знаками: Рак, Лев, Водолей, Весы, Козерог, Дева, Скорпион и Овен.
Астролог отмечает, что не стоит сразу открещиваться от парней с этими знаками зодиака. Если вам нравится человек, то попробуйте построить с ним отношения, не забывая о главном — нужно говорить со второй половинкой.