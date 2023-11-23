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«Азот» реконструирует водозаборную станцию

«Азот» реконструирует водозаборную станцию

23 ноября 2023, 05:54
Рассказываем, что планируется сделать.

Филиал «Азот» Группы «Уралхим» начал техническое перевооружение водозаборной станции, которая обеспечивает предприятие речной водой. Планируемый объем финансирования на 2023–2024 год составит более 80 млн рублей.

Перед началом работ специалисты изучили общие сведения о районе строительства, геоморфологические условия, геологическое строение, сведения о подземных водах. В ближайшее время им предстоит заменить межкамерные задвижки, восстановить бетонную поверхность станции, заменить портальные и направляющие рамы, установить новые шандоры и решетки, восстановить профиль дна, проложить и испытать на прочность водоводы.

Герметичность новых конструкций обеспечит гарантированный забор воды строго из верхних, средних или нижних водоприемных окон соответственно, что обеспечит только поверхностный забор, исключая воду с высоким содержанием хлорид-ионов.

Сергей Загвоздкин, главный энергетик филиала «Азот» Группы «Уралхим»:

«Существующие водоводы выполнены из стальных труб. В рамках проекта мы заменим их на полиэтиленовые. Это позволит обеспечить надежную эксплуатацию на протяжении, как минимум, ближайших 50 лет».

Выполнение работ на всех восьми отсеках водоприемника запланировано на 2024–2027 годы: предполагается за один год выполнять работы на двух отсеках. Эта схема позволит не снижать надежность промышленного водоснабжения и выполнить все запланированные работы.

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