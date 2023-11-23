«Было очень страшно». Пассажиры поезда «Адлер — Пермь» рассказали об аварии

Другая пермячка отметила: «Ничего страшного не было. Ощутили очень резкое торможение, все начало падать. Ехали в последних вагонах. Никто ничего не понял. Только понятно было, что мы во что-то врезались. Затем к нам приходили и спрашивали, нет ли травм».