«Было очень страшно». Пассажиры поезда «Адлер — Пермь» рассказали об аварии

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 12:00
Updated Сегодня, 12:00
В Пермь приехал пассажирский поезд «Адлер — Пермь», который столкнулся лоб в лоб с другим поездом в Ульяновской области. Одна из пассажирок рассказала Properm.ru, что сама она не получила травм.
«Поездка — все замечательно. Лично я не пострадала. Были люди, кто пострадали в нашем вагоне. Мужчина ожог получил — в этот момент кипяток набирал. Девушка сильно ушиблась грудиной. У меня кот со второй полки упал», — пояснила женщина.
Другая пермячка отметила: «Ничего страшного не было. Ощутили очень резкое торможение, все начало падать. Ехали в последних вагонах. Никто ничего не понял. Только понятно было, что мы во что-то врезались. Затем к нам приходили и спрашивали, нет ли травм».
Обе женщины находились в последних вагонах, однако особых проблем не было и в первых вагонах. Пермячка, ехавшая во втором вагоне, рассказала, что столкновение произошло минут через 30 после отъезда из Ульяновска. При этом на тот момент поезд уже отставал от расписания на 2 часа.
«Поезд ехал спокойно, с нормальной скоростью. Мы столкнулись очень неожиданно, было очень страшно — все летит, и ты не понимаешь, что происходит. У нас только вещи попадали в нашем купе. Все сотрудники РЖД были на взводе, все были в работе — общались с Москвой. Ничего толком не рассказали нам после происшествия. Повезло, что поезда не сошли с рельсов. По ощущениям, мы стояли около четырех часов после ЧП», — пояснила пассажирка.
ЧП произошло 22 ноября. Поезд №354 «Адлер — Пермь» с 396 пассажирами столкнулся с маневренным составом. Погибших не было, но пострадали 25 человек. Один из пассажиров обратился к медикам уже после того, как состав приехал в Пермь.