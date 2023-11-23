Бывший министр культуры Пермского края будет укреплять традиционные ценности

Posted Сегодня, 04:35
Published Сегодня, 04:35
Modified Сегодня, 05:42
Updated Сегодня, 05:42
Новую комиссию «По сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» в краевой Общественной палате возглавит экс-министр культуры Прикамья Игорь Гладнев.
В составе комиссии также будут:
Комиссия будет заниматься вопросами межнациональных и межрегиональных отношений, передачи традиционных ценностей от поколения к поколению. Еще несколько направлений деятельности — противодействие деструктивной идеологии, укрепление гражданского единства.
Вместе с созданием новой комиссии происходят изменения в уже существующей. Ранее была «Комиссия по культуре, развитию информационного общества и сохранению духовного наследия». Сейчас часть про духовное наследие уберут.
Игорь Гладнев с 2013 по 2017 год был министром культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края.