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Published Сегодня, 04:35

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Updated Сегодня, 05:42

Экс-министр Пермского края Гладнев возглавит комиссию по укреплению традиций

Бывший министр культуры Пермского края будет укреплять традиционные ценности

23 ноября 2023, 04:35
Фото: properm.ru

Экс-министр Пермского края Гладнев возглавит комиссию по укреплению традиций

Гладнев был главой Минкульта с 2013 по 2017 год.

Новую комиссию «По сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» в краевой Общественной палате возглавит экс-министр культуры Прикамья Игорь Гладнев.

В составе комиссии также будут:

  • протоирей Игорь Ануфриев;
  • муфтий Анвар Аблаев;
  • начальник суворовского училища Николай Братухин;
  • директор ВГТРК-Пермь Игорь Южанинов.

Комиссия будет заниматься вопросами межнациональных и межрегиональных отношений, передачи традиционных ценностей от поколения к поколению. Еще несколько направлений деятельности — противодействие деструктивной идеологии, укрепление гражданского единства.

Вместе с созданием новой комиссии происходят изменения в уже существующей. Ранее была «Комиссия по культуре, развитию информационного общества и сохранению духовного наследия». Сейчас часть про духовное наследие уберут.

Игорь Гладнев с 2013 по 2017 год был министром культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края.

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#Пермь#Слуги народа#Культура
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