Дело «Элионы» и «Айболита» из Чайковского вернули следствию

С 2010 года пищеблок был в управлении чайковского МУП «Оскар». В 2017 году он вместе со всеми зданиями больницы должен был перейти из муниципального ведения в собственность Пермского края. После передачи медучреждений из муниципалитетов в региональный Минздрав, имущество больниц также переводили в управление Минимущества Пермского края. В 2016 году был сформирован земельный участок со зданиями лечебных корпусов, но про «Айболит» «забыли». По закону он не мог быть выделен из общего имущественного комплекса больницы, поскольку связан общими коммуникациями. Это было причиной и обращения прокурора Чайковского, и доследственных проверок в 2020–2021 годах.