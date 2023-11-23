Дело «Элионы» и «Айболита» из Чайковского вернули следствию

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Прокуратура Пермского края не согласилась с выводами сотрудников следственного отдела СУ СКР в Чайковском, отказавшим в возбуждении дела о нарушениях при передаче больничного пищеблока в частные руки. Об этом журналисту Properm.ru рассказал депутат Заксобрания Дмитрий Новокрещенов. Он получил ответ от прокуратуры, где говорится, что 20 ноября прокуратура отменила постановление следователя об отказе в возбуждении уголовного дела. Материалы вновь направлены в следственный отдел в Чайковском для организации дополнительной проверки.
Речь идет о больничном пищеблоке «Айболит», расположенном на территории Чайковской ЦГБ. Когда имущественный комплекс горбольницы был в оперативном управлении муниципалитета, он был передан в ведение МУП «Оскар». Впоследствии пищеблок сначала был сдан в аренду поставщику больничного питания ООО «Элиона», а потом — продан за 5,5 млн рублей.
В возбуждении уголовного дела было отказано с формулировкой «в отношении должностных лиц администрации Чайковского городского округа Юрия Вострикова и Ларисы Елькиной отказано в возбуждении уголовного дела на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с отсутствием в их действиях составов преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 285, ч. 2 ст. 286, ч. 1 ст. 293 УК РФ».
Как пояснил журналисту Properm.ru депутат Новокрещенов, решение об отказе в возбуждении дела было основано большей частью на показаниях именно Ларисы Елькиной (бывшего председателя Комитета по управлению имуществом администрации Чайковского муниципального района, а сейчас начальника Управления земельно-имущественных отношений администрации Чайковского городского округа).
При этом доводы Елькиной о том, что при передаче пищеблока больницы муниципалитет никаких законов не нарушил полностью опровергаются решениями двух инстанций арбитражного суда, вернувших пищеблок «Айболит» в собственность Пермского края. С иском к новому собственнику и администрации Чайковского вышло Минимущества региона.
Как было установлено в суде по иску Минимущества к «Элионе», а также администрации Чайковского городского округа (и подконтрольному ей ООО «Оскар»), переход больничного пищеблока стал возможным в результате цепочки фиктивных сделок.
«Суд пришел к выводам о том, что закрепление за МУП „Оскар“ на праве хозяйственного ведения спорного имущества, передача имущества в аренду осуществлены с целью последующего отчуждения имущества ООО „Элиона“, заключенный с данным обществом договор купли-продажи имущества объекта здравоохранения является недействительным ввиду нарушения законодательного запрета, действия ответчиков являются недобросовестным поведением, направленным на изъятие недвижимого имущества у законного собственника помимо его воли», — говорится в решениях суда.
Одновременно с тем компания «Элиона» вышла в суд с иском к Минимущества Пермского края о неосновательном обогащении на сумму 35,5 млн рублей. По информации журналиста Properm.ru, упущенную выгоду от утраты здания пищеблока в компании оценили в 27 млн рублей, подвального помещения — 23 млн рублей. «Они указали в иске кадастровую стоимость двух объектов в 50 млн рублей и по Налоговому Кодексу применили для взыскания упущенной выгоды коэффициент 0,7. Таким образом получилась сумма требований в 35 млн рублей», — пояснил журналисту Properm.ru знакомый с иском источник. Напомним, пищеблок был куплен «Элионой» в 2020 году за 5,5 млн рублей.
Заявление в арбитраж поступило 30 октября, после вступления в силу решения о признании сделки о передаче пищеблока в собственность МУП «Оскар» и последующей продаже его компании «Элиона» ничтожной. 13 ноября суд изготовил исполнительный лист, по которому пищеблок должен был перейти в собственность региона. Материалы были оставлены судом без движения до 7 декабря, поскольку заявитель не подтвердил документами, что исковое заявление было направлено всем сторонам по делу.
Сейчас «Элиона» вышла с кассационной жалобой на решение по возвращению спорного имущества в собственность Пермского края. Компания, как и в апелляционной жалобе, указывает на истечение срока исковой давности. По мнению юристов «Элионы», в министерстве не могли не знать об изъятии спорного имущества из комплекса зданий горбольницы и закреплении его за МУП «Оскар». Также в жалобе указывается на то, что «Элиона» является добросовестным приобретателем имущества, исполнившим надлежащим образом принятые на себя обязательства, не нарушая прав и законных интересов продавца. Также в компании «Элиона» считают, что суд должен был разрешить вопрос о применении последствий недействительности сделки и возврате покупателю имущества уплаченных денежных средств.
На данный момент кассационная жалоба по делу поступила только от компании «Элиона». В апелляции решение по возвращению в собственность края больничного пищеблока оспаривали и в администрации Чайковского городского округа. В муниципалитете также указывали на пропуск исковой давности и на то, что больнице пищеблок был не нужен — администрация медучреждения в 2006 году написала отказ от спорного имущества.
Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края обратилось с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Элиона» в октябре 2022 года. Ведомство смогло доказать в суде что у компании отсутствует право собственности на объект недвижимости — пищеблок «Айболит» общей площадью 740,2 кв. м, и участок подвала площадью 902,7 кв. м, расположенный на территории Чайковской городской больницы. Интересно, что в судебном заседании юрист «Элионы» Светлана Кунилова сообщила, что о том, что в собственности компании находятся и пищеблок, и подвал, они узнали, получив выписки Росреестра после получения иска Минимущества.
Сейчас Минимущество доказывает в арбитраже, что у связанной с «Элионой» компанией «Амега» отсутствует право на буфет детской поликлинике в Чайковском. Из материалов дела известно, что министерство просит признать ничтожной сделкой приватизацию муниципального помещения площадью 104,1 кв. м. путем внесения в уставный капитал ООО «Оскар». Фигурирующее везде ООО «Оскар» — правопреемник МУП «Оскар», созданный властями Чайковского для организации питания пациентов больниц.
В этом процессе администрация Чайковского городского округа как и по делу о пищеблоке «Айболит» в отзыве на иск вновь как аргумент заявляет о пропуск срока исковой давности. Ближайшее заседание по делу назначено на 25 декабря, первое заседание длилось несколько минут и было отложено из-за неявки ответчиков.
Пермские ООО «Амега», «Элиона» и «Медилайн» с 2013 года выступают единственным поставщиком питания в больницы и социальные учреждения не только в городе Чайковский, но и в других территориях Пермского края. Они связаны между собой картельным сговором, за который предприятия общественного питания были оштрафованы по решению УФАС в 2017 году.
С 2010 года пищеблок был в управлении чайковского МУП «Оскар». В 2017 году он вместе со всеми зданиями больницы должен был перейти из муниципального ведения в собственность Пермского края. После передачи медучреждений из муниципалитетов в региональный Минздрав, имущество больниц также переводили в управление Минимущества Пермского края. В 2016 году был сформирован земельный участок со зданиями лечебных корпусов, но про «Айболит» «забыли». По закону он не мог быть выделен из общего имущественного комплекса больницы, поскольку связан общими коммуникациями. Это было причиной и обращения прокурора Чайковского, и доследственных проверок в 2020–2021 годах.
В 2022 году Индустриальный районый суд приговорил предпринимательницу Эльфиру Кузьмину к штрафу в 450 тыс. рублей за попытку дать взятку заместителю главного врача детской больницы им. Павла Пичугина. Штраф вынесен с зачетом срока, проведенного под арестом. Также на миллион рублей была оштрафована сама компания «Элиона». Своей вины в содеянном владелица компаний «Элиона» и «Медилайн» не признает.