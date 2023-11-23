Девелопер «Железно» поддержал детский турнир по футболу «Скрум»

Турнир был назван в честь первого профессионального футбольного мяча, который появился в краевой столице в 1910 году. Его привёз ученик частной гимназии Цимерманн. Именно с этим мячом связывают зарождение и популяризацию новой игры для прикамцев под названием «футбол». По словам руководителя программы развития детского и молодёжного футбола «Старт» Алексея Степанова, в свое время «Скрум» дал то, без чего нельзя представить Прикамье.