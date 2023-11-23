Девелопер «Железно» поддержал детский турнир по футболу «Скрум»

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
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Updated Сегодня, 09:49
В минувшую субботу в манеже «Пермь Великая» прошел детский футбольный турнир «Скрум». В соревнованиях приняли участие дети 7-8 лет из школ-партнеров программы развития детского и молодёжного футбола «Старт». Саму программу разработал футбольный клуб ФК «Амкар Пермь», а турнир прошел при поддержке федерального девелопера «Железно».
Турнир был назван в честь первого профессионального футбольного мяча, который появился в краевой столице в 1910 году. Его привёз ученик частной гимназии Цимерманн. Именно с этим мячом связывают зарождение и популяризацию новой игры для прикамцев под названием «футбол». По словам руководителя программы развития детского и молодёжного футбола «Старт» Алексея Степанова, в свое время «Скрум» дал то, без чего нельзя представить Прикамье.
«Вместе с партнерами из „Железно“, которые выступают за развитие детского футбола и социокультурной составляющей города, мы посчитали символичным назвать турнир именно так», — пояснил Степанов.
Турнир посетил Алексей Маменко - экс-вратарь «Амкала», одной из самых популярных медиафутбольных команд России. Футболист тренировался вместе с ребятами в перерывах между играми, а также не отказывал в фото и автографах.
Отличительной особенностью соревнования стало отсутствие победителей и проигравших. Дети получили такие награды как «Джентльмен турнира» и «Лучший игрок матча» и «Самая дисциплинированная команда турнира».
Кстати, во время матчей дети продемонстрировали настоящий характер и борьбу. Было заметно, как парни не боятся идти в контакт с соперникам: падать, вставать и снова сражаться за мяч. При этом уважительно относились к оппоненту.
Девочки тоже не уступали ни одного метра поля, а местами показывали более тактичную игру, а не только бей-беги.
Федеральный девелопер «Железно» сотрудничает с «Амкар-Пермь» в рамках проекта #ЖелезноВместе. Этот проект объединяет пермяков на различных социальных, спортивных и развлекательных мероприятиях, а также позволяет вместе сформировать городское пространство, наполненное атмосферой любви, добра и взаимопомощи.
В Перми «Железно» занимается крупным проектом комплексного развития территории — ЖК «Камаполис». По словам директора по маркетингу «Железно» Дмитрия Липового, цель компании — показать людям, что они понимают их ценности и разделяют образ жизни.
«Мы уверены, что сейчас девелоперы не только создают пространства для жизни, но и хорошо понимают своих покупателей, их увлечения, ценности и стремления. Команда „Железно“ поддерживает большое количество мероприятий, проходящих в городе — от художественных выставок до марафонов», — пояснил директор по маркетингу «Железно» Дмитрий Липовой.