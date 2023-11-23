Два сильных удара. В Минздраве рассказали о травмах пассажира поезда «Адлер — Пермь»

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
В Минздраве Пермского края рассказали подробности о пострадавшем при столкновении поездов в Ульяновской области. После прибытия поезда «Адлер — Пермь» в краевую столицу к медикам обратился только один человек. Мужчина рассказал, что помнит два удара — он сильно ударился.
Пермяку не пришлось ехать в больницу самому, на перроне в Перми его встретила бригада экстренного реагирования Пермского краевого территориального центра медицины катастроф. Медики ввели мужчине препарат для обезболивания и перевезли в медучреждение, чтобы уточнить диагноз.
По словам пострадавшего, после ЧП к поезду приехали врачи, сделали обезболивающие уколы. Затем вместе с пострадавшими на поезде до Перми ехал медработник — он контролировал состояние пассажиров.
Некоторые из пострадавших смогли трезво оценить свое состояние только спустя некоторое время — у них появились ушибы и синяки. По словам врача анестезиолога-реаниматолога бригады экстренного реагирования Территориального центра медицины катастроф Дмитрия Шерстобитова, в первые часы после ЧП люди находятся в шоке. Они могут не сразу почувствовать, что у них что-то болит.
«Симптоматика проявляется, как правило, позже. И осложнения могут быть достаточно тяжелые, даже не имея первое время клинических проявлений. Определить характер травм и повреждений может только специалист. Поэтому было принято решение встретить пассажиров поезда Пермь-Адлер, чтобы при необходимости своевременно оказать медицинскую помощь пострадавшим», — отметил специалист.
Авария произошла днем 22 ноября в Ульяновской области. В поезде были 396 пассажиров. Никто не погиб, но пострадали 25 человек. Официальные причины происшествия еще не озвучены, но есть версии от СМИ.