Два сильных удара. В Минздраве рассказали о травмах пассажира поезда «Адлер — Пермь»

Некоторые из пострадавших смогли трезво оценить свое состояние только спустя некоторое время — у них появились ушибы и синяки. По словам врача анестезиолога-реаниматолога бригады экстренного реагирования Территориального центра медицины катастроф Дмитрия Шерстобитова, в первые часы после ЧП люди находятся в шоке. Они могут не сразу почувствовать, что у них что-то болит.