Глава КАМАЗа Сергей Когогин отвез в зону спецоперации технику для танкистов

Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
От Народного фронта военнослужащие, принимающие участие в специальной военной операции, получили огнеупорные костюмы, дизельные генераторы, квадрокоптеры, тепловизионные прицелы и бинокли, радиостанции с ретрансляторами, средства РЭБ, а также автомобиль УАЗ и квадроциклы. Об этом сообщает inkazan.ru.
Для передачи техники и оборудования бойцам Сергей Когогин вместе с руководителем исполкома Народного фронта Михаилом Кузнецовым приехали в расположение танкистов. В знак признательности за их вклад в защиту Отечества им были вручены памятные подарки — часы. Руководитель КАМАЗа отметил, что все привезенные Народным фронтом вещи будут полезны на передовой и помогут бойцам.
«Всё то, что привёз Народный фронт, поможет нашим бойцам. Бойцы хорошо обеспечены, но техника будет хорошей помощью. На передовой все эти вещи расходуются очень быстро и лишними не бывают», — сказал Когогин.
Танкисты рассказали, что они особенно нуждались в огнеупорных костюмах. Один из военнослужащих выразил благодарность ОНФ и всем жителям Российской Федерации, которые оказывают помощь военнослужащим. Он отметил, что все привезенное бойцам действительно необходимо.
Стоит отметить, что компания «КАМАЗ» активно участвует в отправке гуманитарных грузов, которые закупаются за счет компании и личных средств ее работников. КАМАЗ организовал семь самостоятельных отправок гуманитарного груза в Лисичанск, ЛНР, ДНР и воинские части, не считая совместных отправок с городом Набережные Челны и Республикой Татарстан.
В общей сложности воинским частям было направлено около 465 тонн грузов на сумму 199 млн рублей, включая различные виды автотехники, автозапчасти, стройматериалы и другие товары. Также было закуплено и отправлено около 100 тонн гуманитарного груза на сумму более 21 млн рублей для жителей города Лисичанска.
Помимо этого, в текущем году также был организован отдых для 500 детей из ЛНР и педагогов, сопровождающих их, в оздоровительно-образовательном комплексе «Саулык» на сумму 24,5 млн рублей. Было также закуплено обмундирование для мобилизованных сотрудников КАМАЗа на сумму 145 млн рублей. С сентября прошлого года компания регулярно оказывает материальную помощь мобилизованным сотрудникам и их семьям. Всего стоимость гуманитарной помощи от КАМАЗа составила почти полмиллиарда рублей.