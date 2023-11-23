Глава КАМАЗа Сергей Когогин отвез в зону спецоперации технику для танкистов

Помимо этого, в текущем году также был организован отдых для 500 детей из ЛНР и педагогов, сопровождающих их, в оздоровительно-образовательном комплексе «Саулык» на сумму 24,5 млн рублей. Было также закуплено обмундирование для мобилизованных сотрудников КАМАЗа на сумму 145 млн рублей. С сентября прошлого года компания регулярно оказывает материальную помощь мобилизованным сотрудникам и их семьям. Всего стоимость гуманитарной помощи от КАМАЗа составила почти полмиллиарда рублей.