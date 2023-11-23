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Published Сегодня, 04:35

Modified Сегодня, 07:04

Updated Сегодня, 07:04

Сергей Ильев: главным тренером «Амкар-Пермь» может стать Константин Зырянов

Главным тренером «Амкар-Пермь» может стать Константин Зырянов

23 ноября 2023, 04:35
Фото: ФК "Черноморец"

Сергей Ильев: главным тренером «Амкар-Пермь» может стать Константин Зырянов

Воспитанник пермского футбола сейчас без работы.
Сюжет
Амкар

Новым главным тренером пермского футбольного клуба «Амкар» может стать уроженец Перми Константин Зырянов. Представители «Амкара» уже связывались с Зыряновым после его отставки из новороссийского «Черноморца», сообщает telegram-канала «ФНЛ с Ильёвым», который ведёт спортивный журналист Сергей Ильев.

«Все решения в клубе будут приняты после того, как его президент Валерий Чупраков встретится с губернатором края», — пишет инсайдер.

В прошлом сезоне «Амкар» занял восьмое место во Второй лиге (дивизион А, группа Серебро). Команда вылетела в дивизион Б (бывшая третья лига). Руководство клуба расторгло контракт с главным тренером Иваном Черенчиковым.

Константин Зырянов играл за «Амкар» в 1995-99 годах. В 2014 году начал тренерскую карьеру. В этом сезоне он были тренером новороссийского «Черноморца», но из-за неудовлетворительных результатов расстался с клубом этой осенью. Также отмечается, что интерес к специалисту проявляет столичное «Торпедо».

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#Спорт#Амкар#Футбол#Фк амкар
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