Главным тренером «Амкар-Пермь» может стать Константин Зырянов

Константин Зырянов играл за «Амкар» в 1995-99 годах. В 2014 году начал тренерскую карьеру. В этом сезоне он были тренером новороссийского «Черноморца», но из-за неудовлетворительных результатов расстался с клубом этой осенью. Также отмечается, что интерес к специалисту проявляет столичное «Торпедо».