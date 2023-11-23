Главным тренером «Амкар-Пермь» может стать Константин Зырянов

Posted Сегодня, 04:35
Published Сегодня, 04:35
Modified Сегодня, 07:04
Updated Сегодня, 07:04
Новым главным тренером пермского футбольного клуба «Амкар» может стать уроженец Перми Константин Зырянов. Представители «Амкара» уже связывались с Зыряновым после его отставки из новороссийского «Черноморца», сообщает telegram-канала «ФНЛ с Ильёвым», который ведёт спортивный журналист Сергей Ильев.
«Все решения в клубе будут приняты после того, как его президент Валерий Чупраков встретится с губернатором края», — пишет инсайдер.
В прошлом сезоне «Амкар» занял восьмое место во Второй лиге (дивизион А, группа Серебро). Команда вылетела в дивизион Б (бывшая третья лига). Руководство клуба расторгло контракт с главным тренером Иваном Черенчиковым.
Константин Зырянов играл за «Амкар» в 1995-99 годах. В 2014 году начал тренерскую карьеру. В этом сезоне он были тренером новороссийского «Черноморца», но из-за неудовлетворительных результатов расстался с клубом этой осенью. Также отмечается, что интерес к специалисту проявляет столичное «Торпедо».