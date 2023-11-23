Какие цвета использовать при украшении елки на Новый год — 2024

Posted Сегодня, 03:30
Published Сегодня, 03:30
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Updated Сегодня, 03:30
Что стоит знать, прежде чем выбрать символ Нового года? Искусственная новогодняя елка должна быть качественной, прочной, не иметь в составе токсичных материалов, обладать равномерным, насыщенным цветом. В интернет-магазинах широко представлены ели с мягкой хвоей из ПВХ-пленки, которые безопасны и удобны в быту, также стоит отметить, что стоят они недорого.
Для защиты интересов покупателей эксперты компании «Ёлка Тренд» советуют при выборе новогодней искусственной ели спрашивать сертификат качества на изделие, чтобы праздничное дерево не представляло опасности для людей.
Помимо этого, при выборе искусственной новогодней елки стоит обратить внимание на крепление веток к стволу и подставку данной конструкции. Например, у елок от «Ёлка Тренд» шарниры в комбинированных елках металлические. У дерева высотой более метра должна быть подставка из металла, которая даст дополнительную устойчивость. Пластиковая подставка будет более уместна для небольших елочек, например настольных.
Литая искусственная ель хорошо подходит для празднования Нового года, потому что ее отличает высокое качество исполнения и роскошный внешний вид. Хвоя такого новогоднего дерева выполнена из прессованных резины или полиэтилена, и ее непросто отличить от настоящих иголок. Это искусственная хвоя насыщенно-зеленого цвета, она достаточно пушистая, но не колючая.
При этом производители окрашивают искусственные ветки в натуральный цвет, чтобы даже вблизи дерево было похоже на настоящее.
Литая искусственная ель выгодно отличается от конкурентов, при этом выигрывая в сравнении и с настоящей елкой, с которой за время новогодних праздников постоянно осыпаются иголки.
Купить искусственную елку пермяки могут в интернет-магазине, где доступен обширный ассортимент вечнозеленых новогодних деревьев. Покупателям предлагаются как литые елки, так и из ПВХ. Есть стандартные варианты зеленого цвета, более экстравагантные белые, а также ели с декором в виде снега.
В таких магазинах покупатели могут приобрести и соответствующий празднику декор разного цвета для самих елок, и украшения для квартиры.
Подходящее дерево лучше выбирать за несколько месяцев до Нового года, так как если с покупкой искусственной елки серьезно затянуть, то цены накануне главного праздника года могут вырасти.
На смену главному символу уходящего года — Черному Водяному Кролику — приходит Зеленый Деревянный Дракон. Поэтому при подготовке квартиры и самой новогодней елки к празднику стоит учитывать основные цвета символа 2024 года.
Однако одно правило украшения елки неизменно каждый год: в декоре не стоит использовать много цветов, чтобы не создавать несочетаемого буйства красок.
Украшение новогоднего дерева в год Зеленого Деревянного Дракона стоит начать, что ожидаемо, с зеленого цвета. Также предпочтительны золотые, оранжевые, белые, розовые, желтые, фиолетовые или красные игрушки.
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