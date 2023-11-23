Какие цвета использовать при украшении елки на Новый год — 2024

Что стоит знать, прежде чем выбрать символ Нового года? Искусственная новогодняя елка должна быть качественной, прочной, не иметь в составе токсичных материалов, обладать равномерным, насыщенным цветом. В интернет-магазинах широко представлены ели с мягкой хвоей из ПВХ-пленки, которые безопасны и удобны в быту, также стоит отметить, что стоят они недорого.