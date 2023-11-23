properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:30

Published Сегодня, 03:30

Modified Сегодня, 03:30

Updated Сегодня, 03:30

Какие цвета использовать при украшении елки на Новый год — 2024

Какие цвета использовать при украшении елки на Новый год — 2024

23 ноября 2023, 03:30
Фото: Midjourney
Какие цвета использовать при украшении елки на Новый год — 2024
Реклама. ООО «ЁЛКА ТРЕНД» . erid: LjN8JzPBq
Готовясь к Новому году, россияне часто покупают елки, обычно — искусственные. Однако, если подойти к выбору ели невнимательно, можно разочароваться ее качеством или навредить здоровью домочадцев. Советы, которые помогут выбрать и недорого купить качественную новогоднюю елку, — в нашем материале.

Секреты выбора: определяем, хорошая ель или нет

Что стоит знать, прежде чем выбрать символ Нового года? Искусственная новогодняя елка должна быть качественной, прочной, не иметь в составе токсичных материалов, обладать равномерным, насыщенным цветом. В интернет-магазинах широко представлены ели с мягкой хвоей из ПВХ-пленки, которые безопасны и удобны в быту, также стоит отметить, что стоят они недорого.

Для защиты интересов покупателей эксперты компании «Ёлка Тренд» советуют при выборе новогодней искусственной ели спрашивать сертификат качества на изделие, чтобы праздничное дерево не представляло опасности для людей.

Помимо этого, при выборе искусственной новогодней елки стоит обратить внимание на крепление веток к стволу и подставку данной конструкции. Например, у елок от «Ёлка Тренд» шарниры в комбинированных елках металлические. У дерева высотой более метра должна быть подставка из металла, которая даст дополнительную устойчивость. Пластиковая подставка будет более уместна для небольших елочек, например настольных.

Литая искусственная елка  - в чем её отличияЛитая искусственная елка  - в чем её отличия
Литая искусственная елка  - в чем её отличия
Фото: интернет-магазин "Ёлка Тренд"

Литая искусственная елка — в чем её отличия

Литая искусственная ель хорошо подходит для празднования Нового года, потому что ее отличает высокое качество исполнения и роскошный внешний вид. Хвоя такого новогоднего дерева выполнена из прессованных резины или полиэтилена, и ее непросто отличить от настоящих иголок. Это искусственная хвоя насыщенно-зеленого цвета, она достаточно пушистая, но не колючая.

При этом производители окрашивают искусственные ветки в натуральный цвет, чтобы даже вблизи дерево было похоже на настоящее.

Литая искусственная ель выгодно отличается от конкурентов, при этом выигрывая в сравнении и с настоящей елкой, с которой за время новогодних праздников постоянно осыпаются иголки.

В каком интернет-магазине Перми можно купить искусственную елкуВ каком интернет-магазине Перми можно купить искусственную елку
В каком интернет-магазине Перми можно купить искусственную елку
Фото: интернет-магазин "Ёлка Тренд"

В каком интернет-магазине Перми можно купить искусственную елку

Купить искусственную елку пермяки могут в интернет-магазине, где доступен обширный ассортимент вечнозеленых новогодних деревьев. Покупателям предлагаются как литые елки, так и из ПВХ. Есть стандартные варианты зеленого цвета, более экстравагантные белые, а также ели с декором в виде снега.

В таких магазинах покупатели могут приобрести и соответствующий празднику декор разного цвета для самих елок, и украшения для квартиры.

Подходящее дерево лучше выбирать за несколько месяцев до Нового года, так как если с покупкой искусственной елки серьезно затянуть, то цены накануне главного праздника года могут вырасти.

В каких цветах наряжать елку в Новом году - 2024В каких цветах наряжать елку в Новом году - 2024
В каких цветах наряжать елку в Новом году - 2024
Фото: интернет-магазин "Ёлка Тренд"

В каких цветах наряжать елку в Новом году — 2024

На смену главному символу уходящего года — Черному Водяному Кролику — приходит Зеленый Деревянный Дракон. Поэтому при подготовке квартиры и самой новогодней елки к празднику стоит учитывать основные цвета символа 2024 года.

Однако одно правило украшения елки неизменно каждый год: в декоре не стоит использовать много цветов, чтобы не создавать несочетаемого буйства красок.

Украшение новогоднего дерева в год Зеленого Деревянного Дракона стоит начать, что ожидаемо, с зеленого цвета. Также предпочтительны золотые, оранжевые, белые, розовые, желтые, фиолетовые или красные игрушки.



ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, ЗД. 15/2, ПОМЕЩ. 102, НОВОСИБИРСК, ГОРОД НОВОСИБИРСК, Новосибирская область, Россия, 630132

ОГРН/ ОГРНИП 1215400037819

Подпишитесь
«Было очень страшно». Пассажиры поезда «Адлер — Пермь» рассказали об аварии
Сегодня, 11:26
В Перми в любой момент могут рухнуть два дома: жилой и уже расселённый
Сегодня, 12:28
Два сильных удара. В Минздраве рассказали о травмах пассажира поезда «Адлер — Пермь»
Сегодня, 12:56
Одним из первых пассажиров пермского электробуса стал вице-премьер правительства РФ
Сегодня, 12:51
В Кизеле определили двух кандидатов на пост главы округа
Сегодня, 09:52
Глава КАМАЗа Сергей Когогин отвез в зону спецоперации технику для танкистов
Сегодня, 06:25