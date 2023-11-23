Мобильные бригады врачей обследовали более 6 тысяч жителей Сахалина и Курил

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Группы врачей узкой специализации регулярно выезжают во все 18 муниципалитетов региона, чтобы принять пациентов там, где не хватает профильных медиков. Как инициатива помогает жителям островов — в обзорном материале.
Проект «Мобильные бригады» запустили весной 2023 года по инициативе губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко. Он стал решением проблемы с нехваткой врачей узкого профиля в районах, в том числе в отдаленных населенных пунктах — неоднократно во время рабочих поездок глава региона получал жалобы граждан на невозможность попасть к стоматологам, гастроэнтерологам, кардиологам, ЛОР-врачам и другим специалистам. В связи с этим губернатор поручил министерству здравоохранения создать пул выездных специалистов, которые будут посещать муниципалитеты и принимать пациентов, которые нуждаются в консультациях.
«Группы узких специалистов формируются на базе консультативно-диагностического центра Южно-Сахалинска, областной стоматологии и детской больницы. Они действуют в тех районах, где идет поиск штатного специалиста, он находится в отпуске или на больничном, чтобы люди могли получить медицинскую услугу. В частности, кардиологи, неврологи и другие узкопрофильные специалисты не во всех районах работают в штатном режиме. Мобильные медицинские бригады позволят закрыть потребность в кадрах и улучшить качество оказываемых услуг. Бригады будут отправляться во все районы области, и пациенты ЦРБ смогут попасть к нужному врачу недалеко от дома», — пояснила первый заместитель министра здравоохранения Сахалинской области Ирина Великанова.
Первую мобильную бригаду в начале мая 2023 года отправили в Долинский район Сахалина — туда приехала группа стоматологов. Вслед за монопрофильными делегациями в островном регионе начали формировать и мультидисциплинарные. Сегодня в Сахалинской области сформирована полноценная бригада, в ее составе больше 30 специалистов — стоматологи, офтальмологи, кардиологи, хирурги, онкологи, эндокринологи, ревматологи и другие. Это позволило с одной стороны закрыть нехватку специалистов в муниципалитетах, а с другой — обеспечить квалифицированную помощь опытных врачей жителям отдаленных населенных пунктов.
В рамках проекта для врачей разработали график поездок, и за первые три месяца работы мобильные бригады провели консультации для более 3 тысяч сахалинцев и курильчан. За полгода работы врачи обследовали свыше 6 тысяч человек — многие получили подробные рекомендации по лечению, не покидая свой муниципалитет. Часть пациентов медики направили в областные медицинские учреждения для прохождения углубленных узкопрофильных обследований.
«В нашей поликлинике всего один кардиолог, и к нему очень большая запись: район у нас немаленький. А у меня хроническое заболевание, которое требует регулярного наблюдения. Выбор был небольшой: или сильно заранее брать талон, или ехать в Южно-Сахалинск, к областным специалистам. Но появился сервис „Мобильные бригады“, и это очень удобно: записываешься, потом врач приезжает и принимает тебя. Спасибо огромное, что появилась такая возможность», — рассказала жительница Тымовского района Ольга Афанасьева.
Чтобы попасть на консультацию к врачам узкого профиля, которые входят в состав мобильных бригад, жителям Сахалинской области нужно обратиться к своему лечащему врачу. Также можно позвонить в единый колл-центр 1-300. Операторы проверят, состоит ли пациент на диспансерном учете с профильным заболевании, проинформируют о ближайшем выезде специалистов в муниципалитет и запишут на прием. Прием медиков организован в центральных районных больницах. Каждый из врачей принимает до 20-25 пациентов в день.
«Проект очень востребованный, мы получаем очень позитивные отклики из всех районов Сахалинской области. „Мобильные бригады“ — это оптимальное решение для островитян, которые по каким-то причинам не могут часто ездить на консультации в областной центр, но нуждаются во внимании и наблюдении специалистов узкого профиля. При необходимости врачи проводят телемедицинские консультации с коллегами из Сахалинской областной больницы, направляют пациентов в Южно-Сахалинск. Вся система выстроена таким образом, чтобы медицинская помощь была оказана максимально удобно для пациента. Мы концентрируемся на принципах заботы, защиты и уважения к человеку», — прокомментировал заведующий отделением неотложной помощи Центральной поликлиники Южно-Сахалинска Александр Понажев.
В рамках проекта «Мобильные бригады» Сахалинская область продолжает расширять кадровый пул сферы здравоохранения, активно привлекая врачей из материковых регионов России. С начала 2023 года на острова приехали 32 человека, которые вошли в команду выездных специалистов. У врачей, которые являются представителями более 10 профилей медицины, высокий уровень квалификации и большой опыт работы с пациентами. В их числе есть кандидаты наук. Одна из приезжих, кардиолог Лидия Капленко ранее работала в стационарах и частных клиниках Екатеринбурга, а затем стала аспирантом в одном из медицинских вузов Москвы. Несколько месяцев назад женщина приехала на Сахалин, и уже успела посетить несколько муниципалитетов, работая в проекте «Мобильные бригады».
«Мне понравились условия работы, поэтому я думала недолго: сразу подала заявку, прошла собеседование и приехала в Южно-Сахалинск. За несколько месяцев очень прониклась островом. Здесь чистый воздух и красивая природа. Кроме того, я удивлена уровнем здравоохранения, многие анализы можно пройти бесплатно и получить качественные результаты. И, конечно, меры поддержки врачей в Сахалинской области просто уникальные: видно, что здесь власти заинтересованы в том, чтобы медицинские специалисты приезжали и оставались жить на островах», — поделилась врач-кардиолог Лидия Капленко.
Работа мобильных медицинских бригад — часть программы «Забота. Защита. Уважение», которую инициировал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Кроме того, в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение», запущенного по инициативе президента Владимира Путина в 2023 году на модернизацию первичного звена сферы здравоохранения на Сахалине и Курилах выделили 945 млн рублей. Общий объем финансирования медицины на островах составляет десятки миллиардов рублей. Благодаря беспрецедентному уровню капиталовложений в область приезжают специалисты из других регионов России, в больницы закупают новое оборудование и обновляют рабочие помещения.
С начала 2023 года в Сахалинскую область трудоустроился 291 врач. В рамках программы кадрового привлечения для молодых специалистов предусмотрен ряд особых мер поддержки. Так, врачи, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, получают единовременную выплату на обустройство — в зависимости от района Сахалина и Курил она составляет от 800 тысяч до 1,5 млн рублей. Дополнительно молодые специалисты до 35 лет со стажем работы не более 3 лет получают ежемесячно от 2 до 12 тысяч рублей за счет средств муниципальных образований.
Также власти Сахалинской области помогают врачам решить вопросы с проживанием. Для них предусмотрены компенсации расходов на оплату найма (поднайма) жилья и компенсация расходов на оплату ежемесячных взносов по ипотеке.
«Выплата производится ежемесячно в размере фактических расходов, но не более 25 тысяч рублей в месяц, за исключением территории города Южно-Сахалинска и территории Курильских островов; на территории города Южно-Сахалинска и территории Курильских островов производится в размере фактических расходов, но не более 45 тысяч рублей в месяц. Также предусмотрена ежемесячная денежная компенсация расходов на наем (поднаем) жилого помещения молодым специалистам лицам в возрасте до 35 лет, имеющим стаж по специальности не более трех лет в размере фактических расходов, но не более 25 тысяч рублей», — уточнили в министерстве здравоохранения Сахалинской области.
В 2023 году губернатор Валерий Лимаренко поручил скорректировать программу поддержки медицинских специалистов. Теперь врачи могут выбрать оплату арендных платежей за съемное жилье или получение компенсации в качестве помощи. Кроме того, средний медицинский персонал при трудоустройстве на Курильских островах теперь получил право на компенсацию стоимости арендного жилья.