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«Молот» побеждает 17 матч подряд. Повержен ХК «Рязань ВДВ»

«Молот» побеждает 17 матч подряд. Повержен ХК «Рязань ВДВ»

23 ноября 2023, 16:31
Фото: ВХЛ
Пермский клуб начал домашнюю серию.

ХК «Молот» одержал очередную победу в рамках регулярного Чемпионата ВХЛ. На этот раз на домашнем льду «молотобойцы» оказались сильнее ХК «Рязань ВДВ». Итоговый счёт матча: 4:1.

У «Молота» заброшенными шайбами отличились Роман Ивашов, Рауль Акмальдинов, Захар Зиминов и Егор Манин.

У пермской команды продолжается победная серия, начатая 2 октября. Одержано 17 побед подряд. Игроки «Молота» вратарь Данил Кудашев и нападающий Денис Дюрягин возглавляют списки лидеров лиги по персональным показателям.

В следующем домашнем матче, 25 ноября, «Молот» принимает питерское «Динамо».

#Спорт#Хоккей#Молот
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