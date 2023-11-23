«Молот» побеждает 17 матч подряд. Повержен ХК «Рязань ВДВ»

Posted Сегодня, 16:31
Published Сегодня, 16:31
Modified Сегодня, 16:32
Updated Сегодня, 16:32
ХК «Молот» одержал очередную победу в рамках регулярного Чемпионата ВХЛ. На этот раз на домашнем льду «молотобойцы» оказались сильнее ХК «Рязань ВДВ». Итоговый счёт матча: 4:1.
У «Молота» заброшенными шайбами отличились Роман Ивашов, Рауль Акмальдинов, Захар Зиминов и Егор Манин.
У пермской команды продолжается победная серия, начатая 2 октября. Одержано 17 побед подряд. Игроки «Молота» вратарь Данил Кудашев и нападающий Денис Дюрягин возглавляют списки лидеров лиги по персональным показателям.
В следующем домашнем матче, 25 ноября, «Молот» принимает питерское «Динамо».