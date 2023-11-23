На фестивале «Джаз-лихорадка» в Перми выступят лучшие джазовые вокалисты России

В вечерней программе с 20.15 выступит хедлайнер первого дня фестиваля — «Лютый джаз-бэнд» (Москва). Как отмечают организаторы, Анастасия Лютова и «Лютый бэнд» возвращают джазовому мейнстриму его былое величие, в их репертуаре джазовые стандарты знаковых композиторов XX века (Джордж Гершвин, Дюк Эллингтон, Коул Портер, Антонио Карлос Жобим, Хорас Сильвер и др.). Стоимость билета — 600 ₽, приобрести их можно по ссылке.