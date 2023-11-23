На фестивале «Джаз-лихорадка» в Перми выступят лучшие джазовые вокалисты России

Posted Сегодня, 06:15
Published Сегодня, 06:15
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
В Перми 8 и 9 декабря состоится XVIII фестиваль «Джаз-лихорадка», посвященный 300-летию Перми. На нем выступят лучшие джазовые вокалистки страны, а также коллективы из Москвы, Новосибирска, Ижевска и краевой столицы. В конце каждого дня фестиваля будут открываться двери джаз-клуба «Хрустальный лев».
Основные фестивальные события будут проходить в культурном пространстве «Часовой завод». Фестивальный клуб «Хрустальный лев» состоится в «Сцене-Молот».
О деталях программы рассказал автор и художественный руководитель фестиваля Валерий Протасевич. «В юбилейный год мы проводим фестиваль под „флагом“ участия лучших вокалисток России — зрители услышат выступления обладательниц редкой джазовой вокальной культуры», — пояснил он.
Гости фестиваля услышат выпускницу академии им. Гнесиных Анастасию Лютову («Лютый бэнд»), победительницу Первого Всероссийского конкурса джазовых коллективов в рамках Moscow Jazz Festival Варвару Убель, участницу многих джазовых фестивалей, победительницу конкурсов и обладательницу многих наград Наталью Бутман, а также пермскую вокалистку, солистку группы «Art&Cool» Татьяну Лекомцеву.
На открытии фестиваля, 8 декабря, в 17.00 выступят три пермских коллектива — ансамбль «Аристократ», группа «Art&Cool», Трио Валерия Степанова, а также гости из Ижевска — квинтет Бориса Беккера. Стоимость билета — 300 ₽. Они доступны для покупки по ссылке.
В вечерней программе с 20.15 выступит хедлайнер первого дня фестиваля — «Лютый джаз-бэнд» (Москва). Как отмечают организаторы, Анастасия Лютова и «Лютый бэнд» возвращают джазовому мейнстриму его былое величие, в их репертуаре джазовые стандарты знаковых композиторов XX века (Джордж Гершвин, Дюк Эллингтон, Коул Портер, Антонио Карлос Жобим, Хорас Сильвер и др.). Стоимость билета — 600 ₽, приобрести их можно по ссылке.
В субботу, 9 декабря, с 15.00 до 17.30 состоятся выступления пермских джазовых коллективов — группа «Ces’t La Vie», «Роман Аверин project», Джаз-оркестра Евгения Манцирина с финальным джем-сейшеном. Стоимость билета — 300 рублей, продажа открыта здесь.
Хедлайнером второго дня фестиваля станет певица Варвара Убель, которой будет аккомпанировать легендарное трио знаменитого барабанщика Олега Бутмана, в составе которого виртуозная пианистка и талантливая джазовая певица Наталья Бутман.
Члены Московского Союза композиторов, обладатели специальной премии журнала Billboard Олег и Наталья Бутман выступят перед прикамцами в 19.00 в джаз-клубе «Хрустальный лев». Стоимость билета — 700 рублей, приобрести их можно по ссылке.
Кроме того, любители джаза смогут приобрести вездеходы: стоимость пропуска на все концерты первого дня составляет 1200 ₽, второго — 1300 ₽. Продажа вездеходов и билетов в фестивальный клуб будет объявлена отдельно.
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