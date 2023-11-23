Названо количество пострадавших от урагана поселений на Алтае

Около 300 котельных и водозаборов временно были отключены, но сейчас все они работают. Движение по дорогам было быстро восстановлено, а также удалено более 400 деревьев с автомобильных трасс. В настоящее время ситуация в регионе стабильная и все функционирует в штатном режиме.