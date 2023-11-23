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Updated Сегодня, 13:26

Названо количество пострадавших от урагана поселений на Алтае

Названо количество пострадавших от урагана поселений на Алтае

23 ноября 2023, 13:24
Фото: 1MI
Последствия урагана на Алтае устраняются, власти региона отмечают восстановление электроснабжения и дорожный благоустроительны работы, также подсчитывается ущерб и готовятся выплаты компенсации.

Во время прямой линии губернатор Алтайского края Виктор Томенко ответил на вопросы о последствиях урагана, который обрушился на регион в ноябре. Он сообщил, что непогода была предсказуема и власти готовились к ней заранее. Однако силы природы все равно оказали разрушительное воздействие, пишет ИА Амител.

После ухудшения погоды все необходимые меры были приняты и работа по ликвидации последствий началась. Глава региона отметил, что самые тревожные сводки приходили в понедельник и вторник, но к четвергу ситуация с электроснабжением была полностью восстановлена, за исключением некоторых удаленных населенных пунктов.

Около 300 котельных и водозаборов временно были отключены, но сейчас все они работают. Движение по дорогам было быстро восстановлено, а также удалено более 400 деревьев с автомобильных трасс. В настоящее время ситуация в регионе стабильная и все функционирует в штатном режиме.

Почти 600 населенных пунктов было затронуто — это каждый третий населенный пункт Алтайского края. От стихии пострадали 120 многоквартирных и 400 частных домов.

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