Названо количество пострадавших от урагана поселений на Алтае

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
Во время прямой линии губернатор Алтайского края Виктор Томенко ответил на вопросы о последствиях урагана, который обрушился на регион в ноябре. Он сообщил, что непогода была предсказуема и власти готовились к ней заранее. Однако силы природы все равно оказали разрушительное воздействие, пишет ИА Амител.
После ухудшения погоды все необходимые меры были приняты и работа по ликвидации последствий началась. Глава региона отметил, что самые тревожные сводки приходили в понедельник и вторник, но к четвергу ситуация с электроснабжением была полностью восстановлена, за исключением некоторых удаленных населенных пунктов.
Около 300 котельных и водозаборов временно были отключены, но сейчас все они работают. Движение по дорогам было быстро восстановлено, а также удалено более 400 деревьев с автомобильных трасс. В настоящее время ситуация в регионе стабильная и все функционирует в штатном режиме.
Почти 600 населенных пунктов было затронуто — это каждый третий населенный пункт Алтайского края. От стихии пострадали 120 многоквартирных и 400 частных домов.