Одним из первых пассажиров пермского электробуса стал вице-премьер правительства РФ

Пресс-служба правительства отмечает, что в Перми полностью завершены работы по созданию зарядной инфраструктуры в рамках программы. Для этого запущены четыре высокопроизводительные зарядные станции отечественной разработки. Такая установка позволяет зарядить электробус до 100% в среднем в течение одного часа.