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Одним из первых пассажиров пермского электробуса стал вице-премьер правительства РФ

Одним из первых пассажиров пермского электробуса стал вице-премьер правительства РФ

23 ноября 2023, 12:51
Фото: правительство РФ
Дмитрий Григоренко проехался в открытом сегодня маршруте №81.

Вице-премьер правительства России Дмитрий Григоренко посетил с рабочим визитом в Пермь. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

Чиновник ознакомился с ходом реализации программы комплексного развития городского электротранспорта в регионе. Вице-премьер встречался с губернатором региона Дмитрием Махониным. Дмитрий Григоренко также поучаствовал в тестировании электробусов, совершив поездку по пассажирскому маршруту.

Пресс-служба правительства отмечает, что в Перми полностью завершены работы по созданию зарядной инфраструктуры в рамках программы. Для этого запущены четыре высокопроизводительные зарядные станции отечественной разработки. Такая установка позволяет зарядить электробус до 100% в среднем в течение одного часа.

Управление зарядными станциями осуществляется через специальную цифровую систему. С её помощью в режиме реального времени можно контролировать состояние каждой станции и оперативно управлять технологическими процессами. В том числе составлять график зарядки электробуса, получать отчёты по потреблению электроэнергии и проводить онлайн-мониторинг сети.

Всего в Пермь поставлено 16 единиц модернизированного подвижного состава. Он оснащён камерами видеонаблюдения, USB-зарядками, информационными экранами и валидаторами. Планируется, что до конца 2023 года электробусы приступят к работе в регулярном режиме.

В город также поставлены 12 новых трамваев. Всего в рамках программы предусмотрено приобретение 44 единиц такого вида транспорта.

Для обеспечения работы всего транспортного комплекса в Перми уже реализованы 7 из 8 модулей цифровой платформы управления общественным транспортом.

Как отметил Григоренко, Пермь является одним из лидеров программы развития электротранспорта. В город с опережением сроков были доставлены электробусы и зарядные станции, которые изготовлены на отечественных предприятиях.

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#Пермская езда#Пермь#Автобус#Общественный транспорт#Электробус
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