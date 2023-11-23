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Published Сегодня, 13:48

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Updated Сегодня, 13:49

Оказывает интимные услуги. В Соликамске мужчина оклеветал знакомую

Оказывает интимные услуги. В Соликамске мужчина оклеветал знакомую

23 ноября 2023, 13:48
Фото: Midjourney
Также он угрожал её избить и даже убить.
Сюжет
Соцсети

Вынесен приговор жителю Соликамска, который оклеветал в соцсетях знакомую. Об этом сообщают в региональной прокуратуре.

Обвиняемый разместил в соцсети заведомо ложные сведения о потерпевшей. В частности, сообщил, что она оказывает интимные услуги. Кроме того, ожидая девушку возле подъезда её дома, угрожал её избить и даже убить.

Мировой судья судебного участка № 4 Соликамского судебного района рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины. Он признан виновным по ч.1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством и причинения тяжкого вреда здоровью), ч. 2 ст. 128.1 УК РФ (клевета, совершенная публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет»).

Суд приговорил виновного к наказанию в виде обязательных работ сроком на 480 часов и взысканием в пользу потерпевшей компенсации морального вреда в размере 50 тыс. рублей. Приговор суда в законную силу не вступил.

#Общество#Суд#Криминал#Соцсети#Клевета
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