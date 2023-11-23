Оказывает интимные услуги. В Соликамске мужчина оклеветал знакомую

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 13:49
Updated Сегодня, 13:49
Вынесен приговор жителю Соликамска, который оклеветал в соцсетях знакомую. Об этом сообщают в региональной прокуратуре.
Обвиняемый разместил в соцсети заведомо ложные сведения о потерпевшей. В частности, сообщил, что она оказывает интимные услуги. Кроме того, ожидая девушку возле подъезда её дома, угрожал её избить и даже убить.
Мировой судья судебного участка № 4 Соликамского судебного района рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины. Он признан виновным по ч.1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством и причинения тяжкого вреда здоровью), ч. 2 ст. 128.1 УК РФ (клевета, совершенная публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет»).
Суд приговорил виновного к наказанию в виде обязательных работ сроком на 480 часов и взысканием в пользу потерпевшей компенсации морального вреда в размере 50 тыс. рублей. Приговор суда в законную силу не вступил.