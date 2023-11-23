Ольга Бузова рассказала о худших знаках Зодиака в ее жизни

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
Певица Ольга Бузова рассказала о характеристиках знаков зодиака для отношений на шоу «Вопрос ребром». По ее словам, она при знакомстве обращает внимание на то, когда родился человек. Сложными для певицы являются Скорпионы, но она не раскрыла, почему. При этом она согласна строить отношения со Скорпионами: «Лишь бы не Рыба».
Весы ей не нравятся из-за неопределенности: «Хочу, не хочу», — описала она поведение этого знака. Лев — идеальный, Дева — нормально, но мужчины могут быть без стержня, подкаблучниками, Стрелец — очень спокойный и комфортный знак. Самым лучшим знаком Ольга Бузова назвала свой знак — Козерог. Она также положительно отозвалась об Овнах и Тельцах.
Победитель шоу «Замуж за Бузову» Денис Лебедев — Козерог. Оказалось, что мужчина принимал участие в шоу только для собственной выгоды. Бузова говорила, что сначала не видела истинное лицо Лебедева из-за влюбленности: «Я никогда не смогу простить и принять его разгульный образ жизни, оправдать избиение женщины, измену и употребление запрещённых препаратов!», — писала Бузова.
Участник шоу «Замуж за Бузову» Евгений Назаров — Близнецы. Долларовый миллионер предпочел 2 млн рублей вместо общения с певицей и покинул проект.
Футболист Дмитрий Тарасов — Рыбы. С бывшим мужем Бузова рассталась после пяти лет отношений. Сама певица поясняла, что они разошлись из-за измены Тарасова с моделью Анастасией Костенко.
После расставания с Тарасовым она была в отношениях с артистом Давидом Манукяном — Рыбы. Официально об отношениях они рассказали летом 2019 года, а о расставании стало известно в январе 2021 года. В соцсетях певица утверждала, что Манукян ее бил и оскорблял.