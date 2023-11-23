Ольга Бузова рассказала о худших знаках Зодиака в ее жизни

Певица Ольга Бузова рассказала о характеристиках знаков зодиака для отношений на шоу «Вопрос ребром». По ее словам, она при знакомстве обращает внимание на то, когда родился человек. Сложными для певицы являются Скорпионы, но она не раскрыла, почему. При этом она согласна строить отношения со Скорпионами: «Лишь бы не Рыба».