Пермские власти хотят запретить оставлять электросамокаты на остановках

Posted Сегодня, 05:00
Published Сегодня, 05:00
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Updated Сегодня, 07:10
Власти собираются изменить правила благоустройства Перми, чтобы запретить размещение электросамокатов в некоторых местах. Решение будет принято после общественных слушаний, которые состоятся 17 декабря. Если изменения примут, то эти транспортные средства запретят размещать на:
Размещать электросамокаты разрешат только на велопарковках и тротуарах шириной минимум в 3 м — это не должно мешать движению пешеходов и создавать проблем при уборке улиц. Электросамокаты, которые будут размещены не по правилам, власти будут эвакуировать на стоянку.