Пермские власти хотят запретить оставлять электросамокаты на остановках

Размещать электросамокаты разрешат только на велопарковках и тротуарах шириной минимум в 3 м — это не должно мешать движению пешеходов и создавать проблем при уборке улиц. Электросамокаты, которые будут размещены не по правилам, власти будут эвакуировать на стоянку.