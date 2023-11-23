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В Перми власти ограничат места размещения самокатов на автобусных остановках

Пермские власти хотят запретить оставлять электросамокаты на остановках

23 ноября 2023, 05:00
Фото: 1MI

В Перми власти ограничат места размещения самокатов на автобусных остановках

Транспортные средства будут эвакуировать, если они размещены не по правилам.

Власти собираются изменить правила благоустройства Перми, чтобы запретить размещение электросамокатов в некоторых местах. Решение будет принято после общественных слушаний, которые состоятся 17 декабря. Если изменения примут, то эти транспортные средства запретят размещать на:

  • остановках;
  • газонах и цветниках;
  • узких тротуарах — менее 2,5 м;
  • детских и спортивных площадках;
  • велодорожках;
  • парковках;
  • в радиусе 25 м от объектов культурного наследия.

Размещать электросамокаты разрешат только на велопарковках и тротуарах шириной минимум в 3 м — это не должно мешать движению пешеходов и создавать проблем при уборке улиц. Электросамокаты, которые будут размещены не по правилам, власти будут эвакуировать на стоянку.

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#Пермь#Транспорт#Электросамокаты
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