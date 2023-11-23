Пермский аэропорт возобновил работу после сильного снегопада

Международный аэропорт «Пермь» сегодня, 23 ноября, рано утром возобновил работу. Судя по онлайн-табло аэровокзала, первый после закрытия рейс, из Москвы, прибыл в 5:40. Сейчас на прилет задерживаются 10 рейсов, на вылет два рейса (до Москвы и Калининграда), идет регистрация на рейс до Пхукета.