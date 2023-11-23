Пермский аэропорт возобновил работу после сильного снегопада

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Международный аэропорт «Пермь» сегодня, 23 ноября, рано утром возобновил работу. Судя по онлайн-табло аэровокзала, первый после закрытия рейс, из Москвы, прибыл в 5:40. Сейчас на прилет задерживаются 10 рейсов, на вылет два рейса (до Москвы и Калининграда), идет регистрация на рейс до Пхукета.
Пермский аэропорт закрылся на прием и отправление самолетов вчера вечером, около 23:00. Это произошло из-за непрекращающегося снегопада. В итоге рейсы из Москвы и Пхукета были перенаправлены в аэропорт Кольцово (Екатеринбург), а рейс из Минска приземлился в Казани. Также задерживались рейсы на вылет.