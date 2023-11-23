Пермяки стали в 2,5 раза чаще отдыхать в Красноярске

В работе над онлайн-гидом приняли участие представители ведущих гастрономических групп столицы региона, эксперты и лидеры мнений. В путеводителе МТС можно найти их рекомендации, какие блюда попробовать для погружения в современную сибирскую кухню, и подборки местных гастрономических «хитов». Известные бренд-шефы флагманских ресторанов Красноярска рассказали о традициях и продуктах, сформировавших основы локальной гастрономии, и поделились рецептами фирменных блюд — например, тартара из говядины и икрой из белых грибов и карпаччо из оленины с ягодным соусом.