Пермяки стали в 2,5 раза чаще отдыхать в Красноярске

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
Цифровая экосистема МТС проанализировала данные туристического потока в Красноярский край. По сравнению с прошлым годом жители Пермского края в 2,5 раза чаще стали летать в сибирский регион. Также Красноярск стал первым городом, где МТС запустила цифровой гид по гастрономическим достопримечательностям и особенностям локальной сибирской кухни.
Гастрономический онлайн-путеводитель МТС Travel расскажет о продуктах и блюдах, составляющих основу современной аутентичной кухни Сибири. Из онлайн-гида МТС туристы узнают, почему нужно попробовать сугудай, строганину, блюда из дичи и северной рыбы, и в каких ресторанах города это лучше сделать. Гид порекомендует, какие вкусные сувениры можно привезти из Красноярска, научит выбирать местные продукты на рынке и поможет сориентироваться в меню настоящих сибирских завтраков и местного стритфуда.
В работе над онлайн-гидом приняли участие представители ведущих гастрономических групп столицы региона, эксперты и лидеры мнений. В путеводителе МТС можно найти их рекомендации, какие блюда попробовать для погружения в современную сибирскую кухню, и подборки местных гастрономических «хитов». Известные бренд-шефы флагманских ресторанов Красноярска рассказали о традициях и продуктах, сформировавших основы локальной гастрономии, и поделились рецептами фирменных блюд — например, тартара из говядины и икрой из белых грибов и карпаччо из оленины с ягодным соусом.
Оксана Кайгородова, директор филиала МТС в Пермском крае:
— Мы видим, что сегодня активно растёт спрос на внутренний туризм. Люди с интересом путешествуют по стране, открывая для себя новые места. Сегодня Сибирь становится всё более популярным направлением для отдыха и деловых поездок, в том числе и у жителей Пермского края. Это доказывает аналитика Big Data MTC. Наши цифровые сервисы помогают развивать внутренний туризм и предлагают планировать путешествия наиболее комфортным образом — от бесплатных путеводителей до сервиса для бронирования отелей МТС Travel.