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Published Сегодня, 12:34

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Updated Сегодня, 13:21

Поезд «Адлер — Пермь», столкнувшийся с тепловозом, до ЧП уже отставал от расписания

Поезд «Адлер — Пермь», столкнувшийся с тепловозом, до ЧП уже отставал от расписания

23 ноября 2023, 12:34
Фото: properm.ru
Поезд должен был нагнать расписание, но попал в аварию.
Сюжет
Ржд

Пассажирка поезда «Адлер — Пермь», который столкнулся с тепловозом в Ульяновской области, рассказала, что проблемы были и до инцидента. Пермячка рассказала Properm.ru, что поезд отставал от расписания на два часа до ЧП, при этом причину отставания проводники не сообщали.

По ее словам, поезд в момент перед столкновением двигался с нормальной скоростью, поэтому удалось избежать серьезных травм — это произошло спустя 30 минут после отправления из Ульяновска. В итоге пассажиры в городе Бугульма ждали поезд около четырех часов.

По данным сайта РЖД, время отправления из Адлера — 20 ноября в 19:56. Время прибытия в Пермь по графику было намечено на 23 ноября в 12:04, однако по факту поезд прибыл только в 15:26.

Столкновение пассажирского поезда и тепловоза произошло днем 22 ноября в Ульяновской области. В нем находились 396 человек: пострадали 25 человек. Никто не погиб. По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, после прибытия в Пермь к медикам обратился лишь один человек — мужчину доставили в больницу на дополнительное обследование.

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#Пермь#Ржд#Поезд
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