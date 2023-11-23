Поезд «Адлер — Пермь», столкнувшийся с тепловозом, до ЧП уже отставал от расписания

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 13:21
Updated Сегодня, 13:21
Пассажирка поезда «Адлер — Пермь», который столкнулся с тепловозом в Ульяновской области, рассказала, что проблемы были и до инцидента. Пермячка рассказала Properm.ru, что поезд отставал от расписания на два часа до ЧП, при этом причину отставания проводники не сообщали.
По ее словам, поезд в момент перед столкновением двигался с нормальной скоростью, поэтому удалось избежать серьезных травм — это произошло спустя 30 минут после отправления из Ульяновска. В итоге пассажиры в городе Бугульма ждали поезд около четырех часов.
По данным сайта РЖД, время отправления из Адлера — 20 ноября в 19:56. Время прибытия в Пермь по графику было намечено на 23 ноября в 12:04, однако по факту поезд прибыл только в 15:26.
Столкновение пассажирского поезда и тепловоза произошло днем 22 ноября в Ульяновской области. В нем находились 396 человек: пострадали 25 человек. Никто не погиб. По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, после прибытия в Пермь к медикам обратился лишь один человек — мужчину доставили в больницу на дополнительное обследование.