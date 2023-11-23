Поезд «Адлер — Пермь», столкнувшийся с тепловозом, до ЧП уже отставал от расписания

Столкновение пассажирского поезда и тепловоза произошло днем 22 ноября в Ульяновской области. В нем находились 396 человек: пострадали 25 человек. Никто не погиб. По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, после прибытия в Пермь к медикам обратился лишь один человек — мужчину доставили в больницу на дополнительное обследование.