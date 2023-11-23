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Posted Сегодня, 11:02

Published Сегодня, 11:02

Modified Сегодня, 11:47

Updated Сегодня, 11:47

скриншот видео, предоставленного местной жительницей

Полиция проводит проверку по факту выброса фекалий у квартиры педагога в Перми

23 ноября 2023, 11:02
скриншот видео, предоставленного местной жительницей
Причины такого поступка группы школьников пока не известны.

Полиция проводит проверку на выяснение обстоятельств инцидента, который в конце октября устроили семь подростков в Мотовилихинском районе. Как рассказала Properm.ru местная жительница, учащиеся восьмых классов «IT школы» и школы №42 подложили под дверь квартиры педагога несколько пакетов с фекалиями. Происходящее они снимали на видео.

В пресс-службе управления МВД по городу Перми в ответ на запрос Properm.ru пояснили, что сообщение по факту инцидента от местной жительницы поступило в дежурную часть 4 ноября. Сейчас установлены все участники случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Уполномоченная по правам человека Светлана Денисова пояснила Properm.ru, что ранее была не в курсе этого инцидента: «Противоправные действия получат должную оценку».

В Перми школьники выбросили фекалии под дверь квартиры своей учительницы
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#Происшествия#Общество#Пермь#Детский мир#Дети
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