Полиция проводит проверку по факту выброса фекалий у квартиры педагога в Перми

Полиция проводит проверку на выяснение обстоятельств инцидента, который в конце октября устроили семь подростков в Мотовилихинском районе. Как рассказала Properm.ru местная жительница, учащиеся восьмых классов «IT школы» и школы №42 подложили под дверь квартиры педагога несколько пакетов с фекалиями. Происходящее они снимали на видео.