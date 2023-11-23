Полиция проводит проверку по факту выброса фекалий у квартиры педагога в Перми

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
Полиция проводит проверку на выяснение обстоятельств инцидента, который в конце октября устроили семь подростков в Мотовилихинском районе. Как рассказала Properm.ru местная жительница, учащиеся восьмых классов «IT школы» и школы №42 подложили под дверь квартиры педагога несколько пакетов с фекалиями. Происходящее они снимали на видео.
В пресс-службе управления МВД по городу Перми в ответ на запрос Properm.ru пояснили, что сообщение по факту инцидента от местной жительницы поступило в дежурную часть 4 ноября. Сейчас установлены все участники случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Уполномоченная по правам человека Светлана Денисова пояснила Properm.ru, что ранее была не в курсе этого инцидента: «Противоправные действия получат должную оценку».