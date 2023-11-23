Росстат: в Пермском крае выросли цены на дизельное топливо

Posted Сегодня, 06:06
Published Сегодня, 06:06
Modified Сегодня, 06:08
Updated Сегодня, 06:08
В Пермском крае за неделю выросла цена на дизельное топливо. По данным Росстата, стоимость увеличилась на 20 копеек: с 63,66 до 63,86. При этом цены на другие виды топлива не изменились.
|Пермский край
|Средние цены на 13 ноября
|Средние цены на 20 ноября
|Бензин автомобильный
|54,88
|54,88
|Марка АИ-92
|49,75
|49,75
|Марка АИ-95
|54,18
|54,18
|Марка АИ-98 и выше
|67,69
|67,69
|Дизельное топливо
|63,66
|63,86
По данным Росстата, с 14 по 20 ноября цены на бензин снизились в 51 субъекте РФ. Самое серьезное снижение цен в Чеченской республике — -2,8%. Увеличилась стоимость топлива в Республики Мордовия — +0,4%, Ханты-Мансийском автономном округе — +0,2% и Томской области — +0,1%.