properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:06

Published Сегодня, 06:06

Modified Сегодня, 06:08

Updated Сегодня, 06:08

Росстат: в Пермском крае выросли цены на дизельное топливо

Росстат: в Пермском крае выросли цены на дизельное топливо

23 ноября 2023, 06:06
Фото: pexels.com
Стоимость остального топлива не изменилась.
Сюжет
Бензин

В Пермском крае за неделю выросла цена на дизельное топливо. По данным Росстата, стоимость увеличилась на 20 копеек: с 63,66 до 63,86. При этом цены на другие виды топлива не изменились.

Пермский край Средние цены на 13 ноября Средние цены на 20 ноября
Бензин автомобильный 54,88 54,88
Марка АИ-92 49,75 49,75
Марка АИ-95 54,18 54,18
Марка АИ-98 и выше 67,69 67,69
Дизельное топливо 63,66 63,86

По данным Росстата, с 14 по 20 ноября цены на бензин снизились в 51 субъекте РФ. Самое серьезное снижение цен в Чеченской республике — -2,8%. Увеличилась стоимость топлива в Республики Мордовия — +0,4%, Ханты-Мансийском автономном округе — +0,2% и Томской области — +0,1%.

Читайте также:
Естественная убыль населения Пермского края с начала года превысила 7 тысяч человекВениамин-Бэнони и Сильвана-Оливия. Какими ещё именами называют пермских младенцевВ Перми стали реже жениться и чаще разводиться
#Авто#Пермь#Цены#Статистика#Бензин#Топливо
Подпишитесь
«Было очень страшно». Пассажиры поезда «Адлер — Пермь» рассказали об аварии
Сегодня, 11:26
В Перми в любой момент могут рухнуть два дома: жилой и уже расселённый
Сегодня, 12:28
Два сильных удара. В Минздраве рассказали о травмах пассажира поезда «Адлер — Пермь»
Сегодня, 12:56
Одним из первых пассажиров пермского электробуса стал вице-премьер правительства РФ
Сегодня, 12:51
В Кизеле определили двух кандидатов на пост главы округа
Сегодня, 09:52
Глава КАМАЗа Сергей Когогин отвез в зону спецоперации технику для танкистов
Сегодня, 06:25