Школьный психолог из Нытвы пыталась выманить полмиллиона у родителей ученика

Posted Сегодня, 05:39
Published Сегодня, 05:39
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Updated Сегодня, 05:40
Нытвенский районный суд вынес приговор педагогу — психологу одного из образовательных учреждений округа. Женщина признана виновной в мошенничестве, сообщает региональная прокуратура.
В сентябре 2022 года психолог сообщила матери одного из учеников, что подросток подверг избиению одноклассницу и она должна передать документы о его противоправном поведении в отдел полиции. При этом, женщина сообщила, что может исправить ситуацию и умолчать о произошедшем за 500 тыс. рублей. Потерпевшая незамедлительно сообщила о данном факте в полицию. В ходе выяснения обстоятельств правоохранители доказали непричастность подростка к противоправным действиям.
Женщина признана виновной по ч. 3 ст. 30, ч.3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное с использованием служебного положения в крупном размере). Суд назначил виновной наказание 2 года лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года.