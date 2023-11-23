properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:39

Published Сегодня, 05:39

Modified Сегодня, 05:40

Updated Сегодня, 05:40

Школьный психолог из Нытвы пыталась выманить полмиллиона у родителей ученика

Школьный психолог из Нытвы пыталась выманить полмиллиона у родителей ученика

23 ноября 2023, 05:39
Фото: properm.ru
Она сообщила, что ребёнок избил одноклассницу и угрожала передать заявление в полицию.
Сюжет
Дети

Нытвенский районный суд вынес приговор педагогу — психологу одного из образовательных учреждений округа. Женщина признана виновной в мошенничестве, сообщает региональная прокуратура.

В сентябре 2022 года психолог сообщила матери одного из учеников, что подросток подверг избиению одноклассницу и она должна передать документы о его противоправном поведении в отдел полиции. При этом, женщина сообщила, что может исправить ситуацию и умолчать о произошедшем за 500 тыс. рублей. Потерпевшая незамедлительно сообщила о данном факте в полицию. В ходе выяснения обстоятельств правоохранители доказали непричастность подростка к противоправным действиям.

Женщина признана виновной по ч. 3 ст. 30, ч.3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное с использованием служебного положения в крупном размере). Суд назначил виновной наказание 2 года лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года.

Читайте также:
Экс-директору пермской «Академии первых» дали условный срок
#Общество#Суд#Криминал#Дети
Подпишитесь
«Было очень страшно». Пассажиры поезда «Адлер — Пермь» рассказали об аварии
Сегодня, 11:26
В Перми в любой момент могут рухнуть два дома: жилой и уже расселённый
Сегодня, 12:28
Два сильных удара. В Минздраве рассказали о травмах пассажира поезда «Адлер — Пермь»
Сегодня, 12:56
Одним из первых пассажиров пермского электробуса стал вице-премьер правительства РФ
Сегодня, 12:51
В Кизеле определили двух кандидатов на пост главы округа
Сегодня, 09:52
Глава КАМАЗа Сергей Когогин отвез в зону спецоперации технику для танкистов
Сегодня, 06:25