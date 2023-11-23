Школьный психолог из Нытвы пыталась выманить полмиллиона у родителей ученика

В сентябре 2022 года психолог сообщила матери одного из учеников, что подросток подверг избиению одноклассницу и она должна передать документы о его противоправном поведении в отдел полиции. При этом, женщина сообщила, что может исправить ситуацию и умолчать о произошедшем за 500 тыс. рублей. Потерпевшая незамедлительно сообщила о данном факте в полицию. В ходе выяснения обстоятельств правоохранители доказали непричастность подростка к противоправным действиям.