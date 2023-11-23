Снегопад в Перми продолжается. Какой будет погода в ближайшие сутки?

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Published Сегодня, 02:34
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Updated Сегодня, 03:06
Снегопад в Перми продлится до завтрашнего утра, 24 ноября. По разным оценкам, выпадет от 6 до 13 мм осадков. Это даст прирост снежного покрова с текущих 17 см примерно до 25 см утром в пятницу, сообщает ГИС-центр ПГНИУ.
Сегодня же местами ожидаются сильные снегопады. В центральных районах может выпасть до 15 мм осадков, прогнозируется, что пик попадет на Пермский район. Всего за начавшиеся сутки может выпасть от 2 до 10 мм снега, а в центральных районах до 15 мм. Высота снежного покрова с учетом просадка в южных территориях Прикамья достигнет 15-30 мм, прогнозирует научно-популярный проект «Метеоролог и я».
Всего за вчерашний день, 22 ноября, в Чайковском выпал 21 мм осадков, а за двое суток — 35 мм, что составляет 10% от всего количества осадков, выпавшего за год. Также это число больше, чем количество осадков, выпавшее за период с апреля по июнь 2023 года.