Снегопад в Перми продолжается. Какой будет погода в ближайшие сутки?

Всего за вчерашний день, 22 ноября, в Чайковском выпал 21 мм осадков, а за двое суток — 35 мм, что составляет 10% от всего количества осадков, выпавшего за год. Также это число больше, чем количество осадков, выпавшее за период с апреля по июнь 2023 года.