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Published Сегодня, 02:34

Modified Сегодня, 03:06

Updated Сегодня, 03:06

Синоптики рассказали, когда в Перми прекратится сильный снегопад

Снегопад в Перми продолжается. Какой будет погода в ближайшие сутки?

23 ноября 2023, 02:34
Фото: properm.ru

Синоптики рассказали, когда в Перми прекратится сильный снегопад

Зимняя погода уже привела к задержке рейсов в аэропорту Перми, пробкам на дорогах и заметенным тротуарам.

Снегопад в Перми продлится до завтрашнего утра, 24 ноября. По разным оценкам, выпадет от 6 до 13 мм осадков. Это даст прирост снежного покрова с текущих 17 см примерно до 25 см утром в пятницу, сообщает ГИС-центр ПГНИУ.

Сегодня же местами ожидаются сильные снегопады. В центральных районах может выпасть до 15 мм осадков, прогнозируется, что пик попадет на Пермский район. Всего за начавшиеся сутки может выпасть от 2 до 10 мм снега, а в центральных районах до 15 мм. Высота снежного покрова с учетом просадка в южных территориях Прикамья достигнет 15-30 мм, прогнозирует научно-популярный проект «Метеоролог и я».

Всего за вчерашний день, 22 ноября, в Чайковском выпал 21 мм осадков, а за двое суток — 35 мм, что составляет 10% от всего количества осадков, выпавшего за год. Также это число больше, чем количество осадков, выпавшее за период с апреля по июнь 2023 года.

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#Регион#Пермь#Погода#Снегопад
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