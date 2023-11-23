Снесенная танцплощадка в Балатовском парке угрожала жизни пермяков

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Открытая танцевальная площадка в парке культуры и отдыха «Балатово» демонтирована. Она появилась здесь в 1988 году, в 2003 году объект в качестве аттракциона приобрело ООО «ШАР». При этом земельный участок, на котором находилась площадка, находился в муниципальной собственности. ООО «ШАР» дважды пыталось купить эту землю и зарегистрировать объект как недвижимое имущество, но каждый раз получало мотивированный отказ.
После того, как власти Перми запланировали капитальный ремонт Балатовского парка, было проведено несколько судебных разбирательств и экспертиз в отношении танцплощадки. Так, администрация Индустриального района Перми требовала, чтобы сооружение признали спорной постройкой, так как оно было возведено без соответствующих разрешений и с нарушением градостроительных норм. Компания «Шар» апеллировала, что не строила этот объект, и в момент покупки танцплощадки не требовалось каких-либо разрешительных документов. Также по заключению проведенной в 2019 году экспертизы она является объектом капитального строительства.
Как сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Пермскому краю, после ряда заседаний суд сделал вывод, что с 1981 года Пермский городской лесопарк «Черняевский лес» признан особо охраняемой природной территорией. Это означает, что в его границах действуют ограничения на строительство и реконструкцию объектов капстроительства. Также эксперты заключили, что техническое состояние конструкций танцплощадки угрожает жизни и здоровью пермяков.
В итоге суд удовлетворил требования городских властей о признании сооружения самовольной постройкой, подлежащей сносу. Соответствующий исполнительный документ поступил на исполнение в отдел судебных приставов по Ленинскому и Индустриальному районам. Руководство ООО «ШАР» уведомили о таком решении и предупредили, что суд установил срок один месяц для его исполнения. Впоследствии с должника могли взыскивать неустойку в размере 1 тыс. рублей за каждый день просрочки.
Компания своевременно исполнила решение суда. В итоге танцплощадка в Балатовском парке демонтирована, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.
Из определения Арбитражного суда Пермского края от 7 ноября текущего года следует, что 2 ноября ООО «Центр экспертизы строительства» ходатайствовало о продлении срока проведения экспертизы до 15 ноября. Организация указала причиной камеральную обработку данных, полученных по результатам натурных осмотров.