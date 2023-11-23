Снесенная танцплощадка в Балатовском парке угрожала жизни пермяков

После того, как власти Перми запланировали капитальный ремонт Балатовского парка, было проведено несколько судебных разбирательств и экспертиз в отношении танцплощадки. Так, администрация Индустриального района Перми требовала, чтобы сооружение признали спорной постройкой, так как оно было возведено без соответствующих разрешений и с нарушением градостроительных норм. Компания «Шар» апеллировала, что не строила этот объект, и в момент покупки танцплощадки не требовалось каких-либо разрешительных документов. Также по заключению проведенной в 2019 году экспертизы она является объектом капитального строительства.